وظائف العدل النسائية 1440 وشروط التقديم لشغل وظيفة كاتبة عدل

تقديم وظائف العدل النسائية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل للتوظيف الإلكتروني، والتي أعلنت عن فتح التقديم على وظائف وزارة العدل للنساء بمسمى كاتبة عدل بالمرتبة السابعة، وتستمر عملية التقديم لمدة أسبوع من تاريخ بداية استقبال طلبات شغل الوظائف الشاغرة بجميع مناطق المملكة في كتابات العدل، بناءً على شروط القبول والتسجيل في الوظائف النسائية .

التقديم على وظائف العدل النسائية لا يزال مستمر منذ بداية عملية تسجيل الطلبات للخريجات السعوديات على وظيفة كاتبة عدل، الحاصلات على التخصصات والمؤهلات العلمية في مجال الشريعة، وذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسيتمر التقديم لمدة أسبوعا كما أشرنا بعالية، حيث تقوم الخريجة بالدخول على موقع وزارة العدل الرسمي ثم الخدمات الإلكترونية للتوظيف، والإطلاع على شروط تقطي وظائف وزارة العدل للنساء، ثم الموافقة على الشروط واستكمال باقي خطوات التسجيل.

تقديم وظائف العدل النسائية

شروط تقديم وظائف العدل النسائية 1440 للخريجات الحاصلات على درجة البكالوريوس في الشريعة، وما يتاح من تخصصات معلنة عبر بوابة التوظيف، والتي منها الجنسية السعودية للمتقدمة، وما هو مرفق.

يلزم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة) في تخصص الشريعة لا يقل التقدير عن (جيد جدا) + صورة واضحة من الهوية الوطنية حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة وبحجم لا يتجاوز 1ميقا . لم يسبق وان حكم عليها بجريمة مخلة بالدين أو الشرف. لم يسبق وان صدر عليها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان رد إليه اعتباره.

رابط التقديم على وزارة العدل وظائف نسائية

التسجيل في وظائف كاتبة عدل بالمرتبة السابعة من خلال موقع وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، ومنه يمكن التعرف على المزيد من التفاصيل حول التخصصات المطلوبة ونتائج الترشيح لأسماء المقبولات على تلطك الوظائف حال انتهاء عملية الفرز المبدئي.