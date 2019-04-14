المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني| رابط وشروط التقديم على وظائف التدريب التقني

من خلال الإعلان الذي أصدرته اليوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أعلنت المؤسسة عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والتدريبية النسائية، وذلك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بتخصصات مختلفة تنوعت ما بين وسائط حاسب آلي، وشبكات الحاسب، والمحاسبة، والتسويق، وعلوم وبرمجة الحاسب، وتقنية التجميل، وغيرها من التخصصات التي وضحتها المؤسسة من خلال شروط التقديم التي أعلنتها على موقعها الرسمي.

موعد ورابط وشروط التقديم على وظائف التدريب التقني

هذا وقد حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأحد الموافق 9 شعبان عام 1440ه، الموافق 14 أبريل 2019م، كموعد لبدء تلقي طلبات التقديم، والذي سيستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 13 شعبان 1440 هـ، الموافق 18 أبريل 2019 م، من خلال موقعها الإلتكروني http://www.tvtc.gov.sa.

وتيسيرا على راغبي التقدم لشغل الوظائف المطلوبة، أعلنت مؤسسة التدريب عن كافة الشروط المطلوبة عبر موقعها الرسمي، كما خصصت البريد الألكتروني [email protected] في حالة الرغبة في توضيح أي استفسارات أول تلقي أسئلة حول الوظائف التدريبية، والبريد الإلكتروني [email protected] في حالة الأستفسار حول الوظائف الإدارية.

تأتي هذه الوظائف في ظل السياسة الجديدة التي تتبعها المملكة في توفير الوظائف للمواطنين السعوديين، وإشراك المرأة السعودية في سوق العمل، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة

تعريف بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

هو جهاز حكومي معني بالتدريب التقني والمهني، تأسس عام 1400هـ، وتضم منذ نشأتها في ذلك الوقت التعليم الفني والتدريب الهني، وفيما يلي فيديو توضيحي بين أهم المعلومات عن المؤسسة.

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