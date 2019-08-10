وظائف المقيمين و السعوديين في شركة سيمينس الألمانية لحملة الشهادات التقنية

أعلنت شركة سيمينس الألمانية عن وظائف المقيمين و السعوديين لديها من حملة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات التقنية في فروع الشركة في المملكة في كل من الدمام والرياض، وأوضحت الشركة أن التقديم على وظائف شركة سيمينس للمقيمين والسعوديين يبدأ من يوم 8-8 -2019م، وبينت أبرز المسميات الوظيفية المطلوبة وهي مراقب المستندات – ومساعد إداري – ومدير المبيعات – ومدير الاختبار والتكليف وغيرها الكثير وإليك الشروط والتفاصيل .

وظائف المقيمين و السعوديين في شركة سيمينس الألمانية

قامت شركة سيمينس بالإعلان عن وظائف المقيمين والسعودين التالية :

وظيفة مشرف ” RST Shift Supervisor “

يجب على RST Shift Supervisor تنظيم الموارد اللازمة وتنفيذ جميع جوانب أنشطة الصيانة لمعدات Rolling Stock تخطيط وتنفيذ الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية لجميع المعدات RST وفقا للوائح ذات الصلة، وممارسات الصناعة الجيدة والمعيار الدولي ومطلوب التالي :



إجادة اللغة الإنجليزية

شهادة أو دبلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية .

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .

خبرة في العمل في المشاريع ولا سيما في النقل العام .

مهارات التعامل مع الكمبيوتر .

القدرة على قراءة التقارير التقنية وغيرها يمكن معرفة التفاصيل والتقديم من هنا .

العمل في فرع الشركة في الرياض .

وظيفة مهندس اختبار وتشغيل

تتطلب الوظيفة :

مهارات اللغة الإنجليزية الجيدة محادثة وكتابة

شهادة الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية .

خبرة عشر سنوات في المجال وحد أدنى 5 سنوات في مجال السكة الحديدية

القدرة على القيادة والتحليل

التواصل الجيد وروح الفريق .

للتقديم على الوظيفة من هنا

العمل بدوام كامل في فرع الشركة بالرياض .

وظيفة إدارة الاختبار والتكليف

سيكون مقياس النجاح الخاص بك هو أن الاختبار والتشغيل يتمان في الوقت المناسب ووفقًا لمتطلبات العملاء، ومع النتائج المتوقعة من البيئة والصحة والسلامة (EHS)، ومرحلة نجاح التشغيل التجريبي وتحقيق قائمة منخفضة المستوى المتبقية بعد خدمة الإيرادات ومتطلبات الوظيفة كالتالي :



شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة معتمدة

الحد الأدنى للخبرة 10 سنوات .

معرفة واسطة بنظام السكك الحديدة .

العمل مع فريق .

التقديم على الوظيفة من هنا

مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية .

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