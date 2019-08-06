وظائف النيابة العامة بالسعودية 2019.. تعرف على الشروط وموعد التقديم عبر بوابة توظيف

وظائف النيابة العامة يبحث عنها عدد كبير من الشباب بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن فتح باب التقديم على وظائف ملازم تحقيق لعام 1441 ـ 2019، وقد اشترطت النيابة العامة على الراغبين في التقديم بوظائف النيابة العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ ويشغل باله، نعرض لكم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن وظيفة ملازم تحقيق بالنيابة العامة، علاوة على الشروط التي يجب توافرها بالمتقدمين، وطريقة التقديم، وذلك من خلال السطور القادمة.

شروط التقديم بوظائف النيابة العامة بالسعودية

اشترطت النيابة العامة توافر مواصفات بالمتقدمين لهذه الوظيفة، وفيما يلي نقدم لكم شروط التعيين على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة. أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد. أن يكون لائق صحيًا للخدمة. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره. أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين. ألا يكون موظفًا حكوميًا.

وظائف النيابة العامة بالسعودية 2019

في حالة توفر جميع الشروط الموضحة أعلاه ، يلزم الموافقة على الإقرارات التالية:

لم يسبق أن حكم عليّ بحد شرعي أو جريمة.

لست موقوفًا أو محال للتحقيق حاليًا.

أوافق على تعييني بأي منطقة يتم ترشيحي عليها.

أتعهد أنني غير متزوج من غير سعودية.

أتحمل مسؤولية استبعاد طلبي في حال عدم صحة الشروط.

موعد التقديم على وظائف النيابة العامة بالسعودية