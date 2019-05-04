وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج .. رابط وشروط التقديم

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، عن بدأ تلقيها طلبات التعيين بدأ من الغد الأحد الخامس من مايو 2019، وذلك لراغبي التقدم لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة وذلك لمرتبتين من المراتب العليا وهما المرتبة الحادية عشر والمرتبة الثانية عشر، داخل مقر الجامعة بمدينة السيح، وفقا للشروط المبينة بالموقع http://jobs.psau.edu.sa وعن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوافر لديهم الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

رابط التقديم في وظائف جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج

هذا وقد دعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج كل من تنطبق عليه شروط التقدم وتتوافر لديهم الرغبة في شغل الوظائف، التقديم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس وكذلك الموظفين داخل الجامعة عن طريق الرابط http://jobs.psau.edu.sa.

جدير بالذكر أن الجامعة قد حددت من خلال رابط التقديم سالف الذكر شروط التقدم، كما أوضحت طريقة التقدم سواء للوظائف الإدارية أو للوظائف الأكاديمية من خلال هذا الرابط.

معلومات هامة لراغبي شغل الوظائف الأكاديمية

وقد حدد موقع جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للتوظيف مجموعة من المعلومات الضرورية لشغل الوظائف الأكاديمية وهي:

يفضل الملتحقين ببرنامج الماجستير في الترشح لوظيفة معيد والملتحقين ببرنامج الدكتوراه في الترشح لوظيفة محاضر. في حالة عدم توفر وظائف محاضر في الجامعة سيتم تعيين المحاضرين علي وظيفة معيد وتتم المفاضلة لاحقاً مع المعينين في الجامعة حسب معايير الترقية المتبعة في الجامعة. ستكون الأولوية في الترشح للوظائف لخريجي الجامعات التي تحتل مراتب متقدمة في تصنيف شنقهاي ويو أس نيوز والتايمز. الوظائف الطبية لحاملي مؤهل البكالوريوس في الطب والجراحة فقط.

الشروط العامة للتقدم للوظائف الإدارية

ويمكنك عزيزي القارئ الإطلاع على جميع الشروط العامة المطلوبة لشغل الوظائف الإدارية من خلال الرابط.