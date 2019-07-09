وظائف جامعة فهد للبترول والمعادن لحملة الماجستير والدكتوراه

تم الإعلان عن وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من قبل عمادة الجامعة التي أعلنت عن حاجتها لأستاذة جامعين من حملة الماجستير والدكتوراه وباحثين من الرجال من حملة شهادة الدكتوراه لشغل وظائف أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، وباحثين، ومن حملة شهادة الماجستير لشغل رتبة محاضر وباحث، ومن حملة البكالوريوس لشغل وظيفة معيد من أجل العمل في كليات الجامعة المختلفة والأقسام التابعة لها .
شروط وظائف جامعة فهد للبترول والمعادن
قامت الجامعة بوضع مجموعة من الشروط ممثلة في التالي:
- أن يكون المتقدم رجل ويحمل الجنسية السعودية .
- أن لا يزيد عمر المتقدم على وظيفة المعيد ثلاثون عامًا، وألا يزيد عمر المحاضر عن خمس وثلاثون عامًا.
- ألا يقل معدل المتقدم على الوظيفة من حملة البكالوريوس ودرجة الماجستير (3/4 أو 4/5).
- لابد من إرفاق مستند معادلة لمن يحملون الدرجة أو الشهادة من جامعة غير سعودية.
- لابد أن يكون مؤهل درجة الماجستير امتداد لشهادة البكالوريوس وفي نفس التخصص.
- اجتياز المقابلة الشخصية ومتطلبات وشروط الجامعة وكذلك أقسامها الأكاديمية، على أن الطلبات غير المكتملة لن يتم النظر فيها.
- لابد من التقديم على وظيفة واحدة فقط .
المستندات المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم
على السادة الراغبين في التقديم على وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، القيام بتعبئة نموذج التوظيف وإرفاق المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية .
- للمتقدمين على وظيفة المعيد إرفاق صورة من شهادة البكالوريوس وصورة من السجل الأكاديمي.
- للمتقدمين لوظيفة محاضر صورة من السجل الأكاديمي وشهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير بمستند واحد .
- أما المتقدمين لوظائف أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد، صورة من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي وشهادة الدكتوراه بمستند واحد.
- للدراسين في غير الجامعات السعودية تقديم صورة من معادلة المؤهل من وزارة التعليم.
- إن وجد: صورة من الخبرات العلمية .
- يقوم المتقدم بتعبئة الطلب في الشهر الحالي والتقديم على رابط الجامعة المخصص.
وللاستفسار مراسلة الجامعة من خلال بريدها الإلكتروني:([email protected])
التخصصات المطلوبة للتوظيف في الجامعة
أما التخصصات المتاحة في وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منها التالي:
- تخصص مالية لجميع الرتب الأكاديمية قسم المالية والاقتصاد.
- تخصص الاتصالات الإدارية،وإدارة العمليات ، وإدارة، وإدارة الموارد البشرية، التسويق، قانون تجاري، لشغل وظائف أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد بقسم الإدارة والتسويق.
- تخصص المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجميع فروعهما، لجميع الرتب الأكاديمية بقسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية.
- تخصص ديناميكا الموانع والحرارة، وتصميم الآلات، وهندسة المواد وطرق التصنيع، والديناميكا، والتحكم، والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، وتقنية النانو لشغل وظيفة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر بقسم الهندسة الميكانيكية.
- تخصص التحكم بالعمليات، والنمذجة والمحاكاة، وهندسة التفاعلات والمواد الحفازه، والتحكم بالتلوث البيئي، والديناميكا الحرارية، والتخلص من غاز (CO2)، لجميع الرتب الأكاديمية، بقسم الهندسة الكيميائية.
- تخصص في مجالات الهندسة الكهربائية عامة، ومجالات الأنظمة الرقمية والإلكترونيات والتحكم ونظم القوى لشغل وظيفة أستاذ، وأستاذ مشاركن وأستاذ مساعد، بقسم الهندسة الكهربائية.
- تخصص هندسة الحفر، وهندسة الإنتاج، وهندسة المكامن، واقتصاديات البترول لجميع الرتب الأكاديمية، بقسم هندسة البترول.
- تخصص هندسة إنشائية، والهندسة الجيوتقنية، وهندسة النقل والطرق، لجميع الرتب الأكاديمية، بقسم الهندسة المدنية والبيئية.
- تخصص نظم الطيران والفضاء، والسلامة الجوية وصيانة الطائرات، والحركة الهوائية والغازية، والحركة والتحكم، لجميع الرتب الأكاديمية، بقسم هندسة الطيران والفضاء.
- كافة تخصصات الفيزياء بقسم الفيزياء لشغل وظائف أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد.
- تخصص الكيمياء غير العضوية، والكيمياء الفيزيائية، والكيمياء التحليلية الكيمياء الصناعية، لشغل وظيفة أستاذ – أستاذ مشارك -أستاذ مساعد، بقسم الكيمياء.
- تخصص تحليل حقيقي، وتحليل عددي، ونظرية الإعداد، والتوافقيات، ونظرية المخططات، والهندسة، والجبر، والتبولوجيا، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء، والعلوم الإكتوارية، والرياضيات المالية، والمعادلات التفاضلية والتفاضلية الجزئية، الرياضيات الصناعية، لجميع الرتب الأكاديمية، بقسم الرياضيات والإحصاء.
- بقسم اللغة الإنجليزية معيد- محاضر- أستاذ مساعد، الشهادات الثلاث من دولة تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أولى.
- تخصص الرياضيات، والهندسة الميكانيكية، والفيزياء ، وعلوم الحاسب الآلي ،والإدارة مع خبرة في التدريب، اللغة الإنجليزي، لشغل وظائف أستاذ مشارك -أستاذ مساعد ، محاضر، ومدرس وذلك في برنامج السنة التحضيرية.
- تخصص المصرفية الإسلامية، والثقافة الإسلامية، والعقيدة والمذاهب، والفكر الإسلامي لشغل وظائف أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، بقسم الدراسات الإسلامية والعربية.
- تخصص النحو والصرف، والأدب العربي، والنقد والبلاغة، واللغويات لشغل وظيفة أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، معيد، بقسم الدراسات الإسلامية والعربية.
- تخصص تصميم معماري لشغل وظائف أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية.
- تخصص الإدارة الهندسية، وهندسة وإدارة التشييد، لجميع الرتب الأكاديمية، بقسم هندسة وإدارة التشييد.
- تخصص الاتصال الجرافيكي والرسم، والتصميم المعماري وممارسة المهنة، والعمارة البيئية والإقليمية،وتاريخ ونظريات العمارة، والحفاظ على التراث العمراني والمعماري لشغل وظيفة أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد، محاضر، بقسم العمارة.
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