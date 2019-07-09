وظائف جامعة فهد للبترول والمعادن لحملة الماجستير والدكتوراه

تم الإعلان عن وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من قبل عمادة الجامعة التي أعلنت عن حاجتها لأستاذة جامعين من حملة الماجستير والدكتوراه وباحثين من الرجال من حملة شهادة الدكتوراه لشغل وظائف أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، وباحثين، ومن حملة شهادة الماجستير لشغل رتبة محاضر وباحث، ومن حملة البكالوريوس لشغل وظيفة معيد من أجل العمل في كليات الجامعة المختلفة والأقسام التابعة لها .

شروط وظائف جامعة فهد للبترول والمعادن

قامت الجامعة بوضع مجموعة من الشروط ممثلة في التالي:

أن يكون المتقدم رجل ويحمل الجنسية السعودية .

أن لا يزيد عمر المتقدم على وظيفة المعيد ثلاثون عامًا، وألا يزيد عمر المحاضر عن خمس وثلاثون عامًا.

ألا يقل معدل المتقدم على الوظيفة من حملة البكالوريوس ودرجة الماجستير (3/4 أو 4/5).

لابد من إرفاق مستند معادلة لمن يحملون الدرجة أو الشهادة من جامعة غير سعودية.

لابد أن يكون مؤهل درجة الماجستير امتداد لشهادة البكالوريوس وفي نفس التخصص.

اجتياز المقابلة الشخصية ومتطلبات وشروط الجامعة وكذلك أقسامها الأكاديمية، على أن الطلبات غير المكتملة لن يتم النظر فيها.

لابد من التقديم على وظيفة واحدة فقط .

المستندات المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم

على السادة الراغبين في التقديم على وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، القيام بتعبئة نموذج التوظيف وإرفاق المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

للمتقدمين على وظيفة المعيد إرفاق صورة من شهادة البكالوريوس وصورة من السجل الأكاديمي.

للمتقدمين لوظيفة محاضر صورة من السجل الأكاديمي وشهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير بمستند واحد .

أما المتقدمين لوظائف أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد، صورة من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي وشهادة الدكتوراه بمستند واحد.

للدراسين في غير الجامعات السعودية تقديم صورة من معادلة المؤهل من وزارة التعليم.

إن وجد: صورة من الخبرات العلمية .

يقوم المتقدم بتعبئة الطلب في الشهر الحالي والتقديم على رابط الجامعة المخصص.

وللاستفسار مراسلة الجامعة من خلال بريدها الإلكتروني:([email protected])

التخصصات المطلوبة للتوظيف في الجامعة

أما التخصصات المتاحة في وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منها التالي: