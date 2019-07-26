“وظائف جديدة اليوم” تعرف على وظائف إدارة تعليم البكيرية (رجال و نساء) ورابط التقديم على الوظائف وموعد التقديم وأدق تفاصيل الإعلان

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال ، عن الوظائف في إدارة تعليم محافظة البكيرية، التي أعلن عنها اليوم ونحن من خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم كافة تفاصيل الإعلان، من رابط التقديم وموعد التقديم وشروط التقديم، وكل التفاصيل التي تدور في خاطركم.

تعمل المملكة على إيجاد وخلق فرص العمل للشباب والفتيات السعوديين، للحد من البطالة وتعلن من وقت لأخر عن وظائف شاغرة للجنسين، ومن ضمن هذه الوظائف وظائف إدارة تعليم البكيرية.

أعلنت إدارة التعليم في البكيرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، على لائحة بند الأجور (للرجال والنساء) من حملة شهادات الابتدائية والكفاءات المتوسطة والثانوية العامة وفق الشروط التالية.

شروط التقديم في وظائف إدارة التعليم بمحافظة البكيرية

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلاً في وزارة الخدمة المدنية (ساعد). أن لا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عام . ألا يكون المتقدم أو المتقدمة من أصحاب السوابق. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة متقاعد من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية. اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد الموعد من قبل الجنة الخاصة بالاستقبال والتنسيق.

رابط التقديم على وظائف إدارة تعليم محافظة البكيرية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية أن التقديم من خلال الرابط التالي، وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية أن أي طلب سيتم إلغائه فوراً واستبعاده، إذا ثبت عدم صحة ومطابقة البيانات المسجلة على الموقع

موعد التقديم على وظائف إدارة التعليم بمحافظة البكيرية

أوضحت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية أن التقديم على الوظائف، متاح من الآن على موقع تعليم البكيرية الإلكتروني ومستمر حتي تاريخ 4/12/1440 هجري.