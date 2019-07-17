وظائف جديدة في وزارة الحرس الوطني لحملة الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير تعرف على شروط التقديم ورابط التقديم للوظائف وكافة تفاصيل الإعلان

دعت وزارة الحرس الوطني السعودي الخريجين والخريجات، على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم الموظفين العام، التقدم من خلال الرابط التالي، على إجمالي عدد 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، ونحن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم الشروط، والموعد للتقديم ورابط التقديم للوظائف.

أعلن الحرس الوطني عن وظائف شاغرة للجنسين، في تخصصات مختلفة وأعلن عن كيفية التقديم في الوظائف والتخصصات المطلوبة للوظائف.

تعرف على جدول توزيع الوظائف الشاغرة بالحرس الوطني

المرتبة عدد الوظائف للرجال عدد الوظائف للنساء المجموع الكلي للوظائف 8 3 – 3 7 5 1 6 6 47 14 61 5 20 2 22 4 2 – 2 المجموع 77 17 94

موعد التقديم على وظائف الحرس الوطني

يتم التقديم على الوظائف في الفترة من 18/11/1440 هجري حتي 22/11/1440 هجري من التاسعة صباحاً حتى 12 مساءً.

ألية التقديم على الوظائف المعلنة بالحرس الوطني

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات ثم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية. تحديد الرغبة في الدخول في الإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. يتم الاختيار من الوظائف المعلنة ثم حفظ الطلب.

تعرف على شروط التقديم لوظائف الحرس الوطني