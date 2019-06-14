وظائف خالية| “الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة”

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقريراً صحفياً يعلن فيه عن وظائف متوفرة بكل فروعها في الدعوة ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، كما دعت كل من يريد الحصول على الوظيفة أن يبادر بتقديم السيرة الذاتية من خلال البريد الخاص بالوظيفة الإلكتروني الذي يمكنكم التقديم عليها.

الشروط الواجب توافرها في مجال الدعوة ومراقبي المساجد والأمن :

من جانبها، وشعت الوزارة عدة شروط في مجال الدعوة، ومنها ما يلي :

• أن يحصل المتقدم للوظيفة على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية.

• يشترط أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً.

• الحاصل على الشهادات العليا، ومع حفظة لستة أجزاء من القرآن الكريم يمكن التقديم للوظيفة، ويكون التقديم من خلال البريد الإلكتروني للوظيفة.

على الجانب الآخر، يشترط لمن يرغب في الاقدم لوظيفة مراقبي المساجد وحراس الأمن عدة شروط من أهمها :

• أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، بالإضافة لحصوله على شهادة الثانوية.

• إن كان شخص ذو خبره فيكون له أولوية في القبول.

الشروط المطلوبة من المتقدمين للوظائف :

• يشترط في المتقدمين أن يكونوا متفرغين تماماً للعمل بأن لا يكون هناك شيء آخر يشغلهم عن أداء عملهم.

• يشترط أن يمر الكشف الطبي بسلام وأن يتسم المتقدم بحسن السلوك والسيرة، ونود أن ننوه بأن آخر موعد للتقديم يكون في 24/10/1440.

• أخيراً، تأتي تلك الوظائف في إطار رغبة وزارة الشئون الإسلامية في استهداف الكوادر الوطنية للعمل في فروعها ولخدمة بيوت الله.