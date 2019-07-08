وظائف رجال أمن دون خبرة| تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1440 للرجال حاملي الثانوية العامة ورابط التسجيل وموعد اغلاق باب القبول

تتابعون أخبار وأحداث تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1440 لجميع الرجال مستوفي الشروط من حاملي الثانوية العامة السعودية، تم الإعلان بالفعل بالفعل من الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء عن توافر وظائف وفرص عمل لديها لحاملي الثانوية العامة، ويتم التقديم من خلال رابط بوابة التوظيف الإلكتروني في المملكة، والجدير بالذكر أن الوظائف المتاحة هي للرجال فقط دون النساء، وذلك لشغل وظائف رجل أمن.

تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1440

يتم تقديم وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1440 بداية من يوم الأحد 4 ذو القعدة 1440 الموافق 7 يوليو 2019 وحتي موعد إغلاق باب التسجيل يوم 10 ذي القعدة 1440 الموافق 11 يوليو 2019، وقبل تسجيل وظائق الشركة السعودية للكهرباء يجب التأكد من توافق الشروط المحددة للتقديم.

شروط وظائف أمن بدون خبرة في السعودية للكهرباء

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا تكون الجنسية مكتسبة

أن يكون من حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد.

أن يكون الطول (1.65 سم) فأعلى

أن يكون العمر ما بين 20 و 28 سنة

خطوات تقديم وظائف السعودية للكهرباء للرجال

الدخول علي الرابط تسجيل وظائف رجال أمن السعودية للكهرباء النقر علي كلمة apply الضغط علي create account لإنشاء حساب جديد العودة إلي الرابط الأساسي والنقر علي apply مرة أخري إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها

أماكن العمل

تم تحديد أماكن العمل والمدن في المملكة العربية السعودية لوظائف السعودية للكهرباء لتكون في أبها، الأحساء، الجبيل،الخرج، الدمام، الدوادمي، السفانية، المدينة المنورة، النعيرية، بريدة، جازان، جدة، حائل، حرض، حوطة بني تميم، خريص، سدير، سكاكا، ضباء الخضراء، طبرجل،مكة المكرمة، نجران، وعد الشمال.

تابع هذه المقالة لمعرفة أهم البيانات والتفاصيل حول وظائف السعودية للكهرباء وأسماء المقبولين في الوظائف فور الإعلان عنهم رسميا.