“وظائف زين السعودية” لحملة الشهادات العليا والثانوية تعرف على موعد التقديم وطريقة التقديم في الوظائف وكل تفاصيل الوظائف المطلوبة

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن الإعلان الخاص بالوظائف بشركة زين للاتصالات والتي يهتم به الكثير من الشباب الطامح في فرصة عمل مميزة بهذه الشركة الكبيرة والرائدة في عالم الاتصالات ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم تفاصيل الوظائف والشهادات المطلوبة لشغل كل وظيفة وكل التفاصيل التي تدور في خاطركم ونتمنى أن ينال المقال على رضائكم.

أعلنت شركة زين السعودية من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة الثانوية العامة وما فوقها للعمل بمقر الشركة بالرياض بالمسميات التالية.

الوظائف المطلوبة والشهادات والخبرات المطلوبة لشغلها

مسئول الأمن الإقليمي: شهادة الثانوية العامة ولا يشترط وجود خبرات سابقة. مدير عمليات الموارد البشرية بالشرقية والشمالية: درجة البكالوريوس ويفضل حملة الماجستير في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها. محلل تدريب مبيعات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الموارد البشرية أو ما يعادلها ويتطلب خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. محلل دعم نظم معلومات: درجة البكلوريوس في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها ويتطلب خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم في وظائف شركة زين للاتصالات

يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 2/7/2019 إلي يوم 11/7/2019.

طريقة التقديم في وظائف شركة زين

يتم التقديم على الوظائف السابق ذكرها من خلال الرابط التالي ( من هنا )