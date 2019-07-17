وظائف سعودية شاغرة || جامعة العلوم الصحية تُعلن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية أو جامعة العلوم الصحية عن وظائف سعودية شاغرة ، عبر الموقع الرسمي للجامعة وذلك لحملة شهادات الثانوية العامة و الشهادات الهندسية للرجال ودرجات البكالوريوس على أن يكون العمل في مقر الجامعة في مدينة الرياض .

كما أوضحت الجامعة أن الوظائف السعودية الشاغرة فيها سوف تكون متاحة للتوظيف عبر موقعها الرسمي بداية من الثلاثة 13 من ذي العقدة وسوف تستمر إلى يوم الأحد الموافق 18 من ذي العقدة، و علمًا بأن وظائف سعودية شاغرة في جامعة العلوم الصحية هي محلل اتصالات تقنية، ومنسق اتصالات، ومهندس سلامة، ومشغل تليفون، ومشرف مركز اتصالات.

شروط وظائف جامعة العلوم الصحية

شروط وظيفة محلل اتصالات تقنية

مهارات اللغة الإنجليزية IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)

حاصل على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات ، أو الهندسة أو ما يعادلها.

الحد الأدنى تدريب عامين بمجال التدريب المهني المعترف به في مجال هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية والصيانة وإصلاح المعدات و خدمات التثبيت.

وتكون مهام الوظيفة ستكون مسئول عن البرمجة وما يتعلق برموز وصول الأعمال للهاتف، ومسئول عن مركز الاتصال وقسم الفواتير، علمًا بأن التقديم على الوظيفة من خلال موقع الجامعة ومن مهامه أيضًا ينسق مع محلل الاتصالات التقنية الأخرى في مناطق أخرى ، ويشارك في المشاريع الجديدة والتصاميم والتحليل وغيرها من المهام .

شروط وظيفة مهندس السلامة

مهارات اللغة الإنجليزية IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)

التعليم درجة البكالوريوس في الهندسة أو الصحة والسلامة / أو الدراسات البيئية من كلية الهندسة أو الجامعة المعتمدة بما في ذلك الصحة والسلامة / الدراسات البيئية

شهادة السلامة المهنية .

خبرة عشر سنوات في مجال الصيانة .

خبرة التدريب في جامعة

على أن تكون مهام الوظيفة تطوير خطة شاملة للسلامة الفنية لجميع مناطق المملكة وينسق ويقود تنفيذ و “طرح” الخطة للوفاء بالجداول الزمنية المتفق عليها والتي تشمل برنامج التعريف على السلامة.يمكن التقديم ومعرفة بقية الشروط عبر رابط الوظيفة تكون مهمته أيضًا رصد فعالية وملاءمة “خطة السلامة” ، وإجراء عمليات تدقيق مجدولة / غير المجدولة على ملاحظات الوظيفة والتفتيش.

شروط وظيفة منسق اتصالات

مهارات اللغة الإنجليزية IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)

درجة البكالوريوس في الاتصالات / تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها

خبرة عامين

ومن مهامه التنسيق مع شركات الاتصالات الحكومية والعامة فيما يتعلق بمشاريع الاتصالات. وغير من المهام المعلن عنها على رابط الوظيفة مثل التنسيق مع الوكالات الحكومية وشركات الاتصالات والمعارضين وغيرها من المعنيين.

شروط وظيفة مشغل تليفون

مهارات اللغة الانجليزية IELTS: 4.5, STEP: 50, or TOEFL: (PBT: 410) (IBT: 34)

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

خبرة عام في مجال خدمة العملاء .

مهام الوظيفة يحتفظ ويتبع الجدول الشهري لضمان الخدمة المستمرة في الجامعة والإسكان ويمكن معرفة كل المهام والتقديم عبر رابط الوظيفة ومن مهامه الأخرى يدرب مشغلي الهاتف الجدد، ويساعد الموظفين في إرسال وتحديد موقع رسائل الفاكس ، إذا لزم الأمر.

شروط وظيفة مشرف مركز الاتصالات

مهارات اللغة الإنجليزية IELTS: 6, STEP: 75, or TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61)

درجة البكالوريوس في الإدارة

خبرة خمس سنوات في مجال الاتصال.

المهام تشرف وترتب للإدارة الكاملة لجميع مراكز الاتصال، إحصاءات القوى العاملة الكاملة المتاحة لتنفيذ العمل اليومي مركز الاتصال.يمكن التعرف على المهام والتقديم من رابط الوظيفة مثل مراجعة التقرير الشهري قبل تقديمه مدير الاتصالات المؤسسية KSAU-HS وغيرها.

رؤية وظائف جامعة العلوم الطبية

جاءت وظائف سعودية شاغرة في جامعة العلوم الطبية في إطار رؤية المملكة الجديدة في تمكين ذوي الخبرات وتأهليهم للتوظيف في كافة قطاعات المملكة ومنها الوظائف الجامعية و وظائف إدارية ، كما تحرص جامعة الملك سعود الطبية على المشي وفقًا لرؤية المملكة 2030.