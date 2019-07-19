وظائف سعودية للسعودين وغير السعودين في مستشفى فيصل التخصصي

قامت مستشفي فيصل التخصصي بالإعلان عن وظائف شاغرة لديها للسعودين وغير السعودين عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لحملة مؤهلات شهادة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه وشهادة البورد في عدد من التخصصات المطلوبة في فروع مستشفي فيصل التخصصي في الرياض .

مستشفي فيصل التخصصي

تعد مستشفي فيصل التخصصي من المستشفيات الرائدة داخل المملكة في الرياض، أقيمت على أرض تبرع بها الملك فيصل رحمة الله وبدأ تشغيل المستشفي في العام 1975م ولها فرع في جدة ومركز للأورام، تُصنف في المركز الأول من حيث القطاع الصحي في العالم العربي، وفي المركز التاسع عالميًا في إنقاذ الحالات، وهي متفوقة في مجال أمراض القلب والأورام وكذلك الأعصاب وزراعة الأعضاء، والأمراض الوراثية.

وظائف مستشفي فيصل التخصصي

أعلنت مستشفي فيصل عن توفير وظائف شاغرة لعدد من التخصصات وهي :

استشاري في علم أشعة البطن.

استشاري في طب الطوارئ للبالغين.

دكتور صيدلاني ثاني يتوافر أربع وظائف.

دكتور صيدلاني ثالث ويتوافر وظيفتين .

ممثل ثاني خدمات المرضي .

استشاري مساعد التخدير.

استشاري مساعد أمراض الدم .

استشاري مساعد أمراض الكلي .

مساعد رئيس تمريض

استشاري أورام .

أخصائي قلب وأوعية دموية.

مساعد رعاية.

نجار.

كاتب

رئيس قسم التخدير.

أخصائي تغذية علاجية.

صيدلاني سريري

أختصاصي ترميز طبي

أخصائي أشعة

استشاري جراحة القلب.

استشاري عناية مركزة

استشاري كلى.

استشاري أشعة أعصاب.

استشاري عيون

استشاري أمراض معدية.

سائق

كاتب حمية.

محلل خدمات إلكترونية.

أخصائي خدمات إلكترونية

مستشار الموظفين

ممثل توظيف أول

طبيب زميل

فني تصنيع

ميكانيكي

عامل نظافة

تقني ثاني

فني مختبر

مدير مركز الاتصال

مدير الإنشاءات الهندسية

بناء

فني أول فيزياء طبية

أخصائي مختبر

أختصاصي التصوير بالرنين

كبير أخصاءين أبحاث تمريض

مساعد رعاية مرضى

أخصائي تروية قلبية.

أخصائي علاج طبيعي

مدير برنامج تمريض

سباك

أخصائي علاج تنفسي

فني أول نظام أمن

كبير مهندسين أجهزة طبية

وأوضحت مستشفي فيصل التخصصي أن التقديم متاح في موعد أقصاه 16 سبتمبر عام 2019م، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث أشارات المستشفي أن التقديم ومعرفة كل شيء يخص الوظائف يكون عبر موقعها الرسمي لـ مستشفي فيصل التخصصي .