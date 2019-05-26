الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة إدارية وفنية للرجال .. تعرف التخصصات وشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة إدارية وفنية للرجال تعلن شركة الاتصالات السعودية STC عن توفرها عبر موقعها الإلكتروني، وهي متاحة لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات إضافة للخبرة السابقة لشغل الوظائف في مقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض، وفيما يلي عرض للتخصصات المطلوبة ورابط موقع شركة الاتصالات السعودية للتقديم والاطلاع على الشروط المطلوبة.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شاغرة إدارية وفنية للرجال في STC

أوضحت الشركة في إعلانها، التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة المتاحة بمسمى:

محلل خزينة أول: مطلوب في المتقدم حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

أخصائي تحليل الأعمال: مطلوب في المتقدم حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، التسويق).

مشرف تحليل الأعمال: مطلوب في المتقدم حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

فني أول عمليات البنية التحتية: مطلوب في المتقدم حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية).

رابط وموعد التقديم لشغل وظائف شاغرة إدارية وفنية في الاتصالات السعودية

التقديم لشغل وظائف شاغرة إدارية وفنية المعلن عن شغورها يبدأ من تاريخ 26 مايو 2019، وينتهي بتاريخ 2 يونيو 2019م، وذلك عبر موقع شركة الاتصالات السعودية STC ويمكن الدخول إلى الموقع للاطلاع على تفاصيل والشروط بشكل مفصل أكثر.