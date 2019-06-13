وظائف شاغرة| “الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة”

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت عن توفير وظائف في عدد من المناطق الشاغرة في كل من مراقبة المساجد، والدعوة، والحراسات الأمنية للجنسين، هذا ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى التقدم للوظائف إرسال السيرة الذاتية من خلال بريد الوظيفة الإلكترونية المراد التقدم إليها، نتابع معكم في تغطية مباشرة حيث عودناكم في كلمة دوت أورج على التعرف على كل جديد من آخر الأخبار، “الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة” تابع للتعرف على المزيد.
“الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة”
تأتي الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار استقطاب الكوادر الوطنية حتى يعملون في فروع الوزارة وديوانها رغبة من الوزارة في تحقيق الأهداف السامية في خدمة بيت الله.
وتضع الوزارة بعض الشروط وهي:
- قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع بعض من الشروط للمتقدمين للوظائف، وأهمها حصول المتقدم على الشهادة في بكالوريوس العلوم الشرعية بتقدير “جيد جدا”، على ظان يكون حافظاً لعدد 6 من أجزاء القرآن الكريم على الأقل.
- يتم التقديم للوظائف من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
- في حالة التقدم إلى وظائف حراس الأمن والسلامة، ومراقبي المساجد يجب ألا يقل العمر عن 18 سنة، مع حصول المتقدم على الشهادة الثانوية، والأفضلية والأولوية عند التقديم لمن لديه خبرة سابقة، والتقدم للوظيفة عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني [email protected] أما في حالة التقدم لوظيفة الحراسات الامنية يرجى التقدم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected].
- من أهم شروط التقدم لوظائف “الشؤون الإسلامية” التفرغ التام للعمل، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة.
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