وظائف شاغرة| “الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة”

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت عن توفير وظائف في عدد من المناطق الشاغرة في كل من مراقبة المساجد، والدعوة، والحراسات الأمنية للجنسين، هذا ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى التقدم للوظائف إرسال السيرة الذاتية من خلال بريد الوظيفة الإلكترونية المراد التقدم إليها، نتابع معكم في تغطية مباشرة حيث عودناكم في كلمة دوت أورج على التعرف على كل جديد من آخر الأخبار، “الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة” تابع للتعرف على المزيد.

“الشؤون الإسلامية” تعلن عن وظائف في “الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة”

تأتي الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار استقطاب الكوادر الوطنية حتى يعملون في فروع الوزارة وديوانها رغبة من الوزارة في تحقيق الأهداف السامية في خدمة بيت الله.

وتضع الوزارة بعض الشروط وهي: