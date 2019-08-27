وظائف شاغرة في أمازون لحملة البكالوريوس في الرياض

أعلنت شركة أمازون الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن حاجتها لموظفين في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والبكالوريوس وذلك للعمل بالشركات التابعة لها بالرياض.

الوظائف:

1- مدير القسم (Category Manager). 2- مدير البائعين (Vendor Manager). 3- مدير البرنامج (Program Manager).

شركة أمازون

تعمل شركة أمازون في التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الانترنت للكثير من المنتجات في جميع أنحاء العالم، وحققت شركة أمازون أرباح كثيرة جداً وتتقدم بصورة رائعة في ظل التطور الكبير وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وطرق التسويق في جميع أنحاء العالم وإليكم جانب من أرباح شركة أمازون في العام الماضي:

عام إيرادات

in mil. USD$ صافي الدخل

in mil. USD$ مجموع الأصول

in mil. USD$ سعر السهم

in USD$ الموظفين 2005 8,490 359 3,696 39.90 2006 10,711 190 4,363 35.91 2007 14,835 476 6,485 67.22 17,000 2008 19,166 645 8,314 69.88 20,700 2009 24,509 902 13,813 87.28 24,300 2010 34,204 1,152 18,797 139.14 33,700 2011 48,077 631 25,278 196.67 56,200 2012 61,093 −39 32,555 220.30 88,400 2013 74,452 274 40,159 298.03 117,300 2014 88,988 −241 54,505 332.55 154,100 2015 107,006 596 64,747 478.14 230,800 2016 135,987 2,371 83,402 699.52 341,400 2017 177,866 3,033 131,310 968,17 566,000

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وبعد قبول السيرة الذاتية وتحديد مهمات العمل سيصبح المتقدم على قوة شركة أمازون للتجارة الإلكترونية ويصبح موظف بشكل رسمي لدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.