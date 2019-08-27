وظائف شاغرة في أمازون لحملة البكالوريوس في الرياض

أعلنت شركة أمازون الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن حاجتها لموظفين في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والبكالوريوس وذلك للعمل بالشركات التابعة لها بالرياض.
الوظائف:
|1- مدير القسم (Category Manager).
|2- مدير البائعين (Vendor Manager).
|3- مدير البرنامج (Program Manager).
شركة أمازون
تعمل شركة أمازون في التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الانترنت للكثير من المنتجات في جميع أنحاء العالم، وحققت شركة أمازون أرباح كثيرة جداً وتتقدم بصورة رائعة في ظل التطور الكبير وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وطرق التسويق في جميع أنحاء العالم وإليكم جانب من أرباح شركة أمازون في العام الماضي:
|عام
|إيرادات
in mil. USD$
|صافي الدخل
in mil. USD$
|مجموع الأصول
in mil. USD$
|سعر السهم
in USD$
|الموظفين
|2005
|8,490
|359
|3,696
|39.90
|2006
|10,711
|190
|4,363
|35.91
|2007
|14,835
|476
|6,485
|67.22
|17,000
|2008
|19,166
|645
|8,314
|69.88
|20,700
|2009
|24,509
|902
|13,813
|87.28
|24,300
|2010
|34,204
|1,152
|18,797
|139.14
|33,700
|2011
|48,077
|631
|25,278
|196.67
|56,200
|2012
|61,093
|−39
|32,555
|220.30
|88,400
|2013
|74,452
|274
|40,159
|298.03
|117,300
|2014
|88,988
|−241
|54,505
|332.55
|154,100
|2015
|107,006
|596
|64,747
|478.14
|230,800
|2016
|135,987
|2,371
|83,402
|699.52
|341,400
|2017
|177,866
|3,033
|131,310
|968,17
|566,000
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يمكنكم التقدم للوظائف الخالية إلكترونيا وتقديم السيرة الذاتية للوظائف المتاحة:
وبعد قبول السيرة الذاتية وتحديد مهمات العمل سيصبح المتقدم على قوة شركة أمازون للتجارة الإلكترونية ويصبح موظف بشكل رسمي لدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.
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