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وظائف شاغرة في أمازون لحملة البكالوريوس في الرياض

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
وظائف شاغرة في أمازون لحملة البكالوريوس في الرياض

أعلنت شركة أمازون الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن حاجتها لموظفين في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والبكالوريوس وذلك للعمل بالشركات التابعة لها بالرياض.

الوظائف:

1- مدير القسم (Category Manager).
2- مدير البائعين (Vendor Manager).
3- مدير البرنامج (Program Manager).

شركة أمازون

تعمل شركة أمازون في التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الانترنت للكثير من المنتجات في جميع أنحاء العالم، وحققت شركة أمازون أرباح كثيرة جداً وتتقدم بصورة رائعة في ظل التطور الكبير وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وطرق التسويق في جميع أنحاء العالم وإليكم جانب من أرباح شركة أمازون في العام الماضي:

عامإيرادات
in mil. USD$		صافي الدخل
in mil. USD$		مجموع الأصول
in mil. USD$		سعر السهم
in USD$		الموظفين
20058,4903593,69639.90
200610,7111904,36335.91
200714,8354766,48567.2217,000
200819,1666458,31469.8820,700
200924,50990213,81387.2824,300
201034,2041,15218,797139.1433,700
201148,07763125,278196.6756,200
201261,093−3932,555220.3088,400
201374,45227440,159298.03117,300
201488,988−24154,505332.55154,100
2015107,00659664,747478.14230,800
2016135,9872,37183,402699.52341,400
2017177,8663,033131,310968,17566,000

 

التقدم إلى الوظائف

يمكنكم التقدم للوظائف الخالية إلكترونيا وتقديم السيرة الذاتية للوظائف المتاحة:

وبعد قبول السيرة الذاتية وتحديد مهمات العمل سيصبح المتقدم على قوة شركة أمازون للتجارة الإلكترونية ويصبح موظف بشكل رسمي لدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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