وظائف شاغرة في السعودية وأبرزها وظائف شركة الاتصالات السعودية

ننشر في هذا التقرير آخر ما تم الإعلان عن وظائف شاغرة في السعودية ، التي تعلن عن الرغبة بملئها من قبل الشركات العاملة في المملكة، ونعرض الشروط المطلوبة للتقديم إلى تلك الوظائف والتخصصات والمؤهلات العلمية التي يجب توفرها في الراغبين بالتقديم، وطريقة التقديم، ومن أبرز الوظائف التي أعلن عنها مؤخرًا وظائف شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية العالمية للموانئ، ووظائف مدينة الملك سعود الطبية.







وظائف شاغرة في السعودية







وظائف شركة الاتصالات السعودية

يتوفر لدى شركة الاتصالات السعودية عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، حسب ما أعلنته عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، والوظائف المتوفرة تحت مسمى :

مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر).

مدير دعم المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

محلل أول التخطيط المالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، تقنية المعلومات).

موعد التقديم







التقديم على الوظائف المعلن عنها لدى شركة الاتصالات السعودية متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اعتبارصا من 19 سبتمبر 2019 ولغاية يوم 26 سبتمبر 2019م، وللمزيد من المعلومات عن الوظائف المعلن عنها، والتقديم عبر الرابط شركة الاتصالات السعودية

وظائف الشركة السعودية العالمية للموانئ

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر 25 وظيفة شاغرة للعمل بمدينة الدمام شريطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديي الجنسية، والوظائف الشاغرة المتوفرة تحت المسمى الوظيفي سائق شاحنة (للرجال – العدد 25 وظيفة)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– رخصة نقل ثقيل (سارية المفعول).

المميزات:

– الراتب الأساسي 4,000 ريال.

– بدل سكن 25%.

– بدل نقل 10%.

– مكافأة سنوية.

– دورات تدريبية.

الوصف الوظيفي:

قيادة الشاحنات لنقل البضائع والمواد ثقيلة الوزن بطريقة آمنة ودون تأخير.

المهام الوظيفية:

– فحص المحرك والفرامل والحالة العامة للشاحنة قبل بدء كل رحلة.

– قيادة الشاحنات وفقًا لقواعد النقل ولوائحه.

– الحفاظ على نظافة الشاحنة والتنسيق مع الميكانيكيين والكهربائيين للصيانة والتصليح.

– اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة.

موعد وطريقة التقديم

التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/20هـ، والموافق 19/9/2019م، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل ( طاقات ) عبر الرابط التالي طاقات

وظائف مدينة الملك سعود الطبية

اعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن حاجتها لشغل وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين في عدد من التخصصات لحملة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض، وهذه الوظائف المتاحة تحت مسمى :

استشاري أمراض النساء والولادة.

استشاري الأمراض الجلدية (للسعوديين).

استشاري جراحة الفم والوجه والفكين (للسعوديين).

مدير تنسيق البرامج (للسعوديين).

موعد وطريقة التقديم

التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع لمدينة الملك سعود الطبية، وذلك ابتداءًا من اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م، ولغاية 19 أكتوبر 2019م، وللاطلاع على تفاصيل التقديم والشروط يمكن الدخول إلى موقع مدينة الملك سعود الطبية