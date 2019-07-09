وظائف شاغرة في مؤسسة النقد العربي السعودي تعرف على شروط التقديم

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي تغريدة جديدة يعلن فيها عن فتح باب التسجيل للوظائف الشاغرة لديها للتعين في وظيفة ” باحث أو باحث أول أو أخصائي سياسات مالية دولية، أو أخصائي أول سياسات مالية دولية “، حيث اقتصرت تلك الوظائف على جميع حاملي شهادة البكالوريوس أو الماجستير، حيث أوضحت المؤسسة فترات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني والتي بدأت بالفعل وتستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري حيث سيتم استلام طلبات التقديم عبر نظام التوظيف التابعة للمؤسسة على شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التقديم والشروط وفقا لما تم أعلانه على الحساب الرسمي.

وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي

كما اشرنا من قبل بأن التخصصات المطلوبة ستكون في تخصص (الاقتصاد، أو المالية، أو المصرفية) حيث اشترطت المؤسسة علي جميع المتقدمين والمتقدمات بان يكونوا حاصلين علي درجة لا تقل عن جيد جدا أو ما يعادله، كما اشترطت بانه يلزم علي المتقدم أو المتقدمة بانه لديه الخبرة في مجال السياسات المتعلقة بالتشريعات المالية والرقابة الخاص الاقتصاد العالمي والهيكل التنظيمي المالي العالمي.

كما توجد العديد من الشروط يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية بكل سهولة من خلال الرابط الإلكتروني التالي موقع التوظيف بمؤسسة النقد العربي السعودي بعد الدخول علي الرابط الإلكتروني يقوم المتقدم بتعبئة كافة البيانات الخاصة به بداخل السيرة الذاتية من اجل مرسالها لانتظار الرد بالموافقة أو الرفض، حيث نتمنى لجميع المتقدمين والمتقدمات التوفيق بإذن الله.