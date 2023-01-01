وظائف شاغرة لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى في بنك الخليج الدولي وغرفة حفر الباطن بالمملكة

أعلن بنك الخليج الدولي وغرفة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة المتوسطة فأعلى للعمل بالرياض ومشروع شركة الهاجري في تناجيب وفقاً لعددٍ من المسميات والتفاصيل الوظيفية.

وظائف شاغرة في بنك الخليج الدولي (GIB)

كشف بنك الخليج الدولي (GIB)، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين السعوديين من حملة البكالوريوس للعمل في مقر البنك بمدينة الرياض، تحت المسمى الوظيفي “مساعد مدير العلاقات (Assistant Relationship Manager)” وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المتقدِّم للوظيفة حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات ذات صلة.

أن يملك المتقدِّم للوظيفة خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة واحدة في أحد المجالات ذات الصلة.

أن يتمتع المتقدِّم بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وأوضح بنك الخليج الدولي أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً، ويُمكن معرفة كافة التفاصيل والشروط والتقديم للتوظيف من خلال الموقع.

وظائف شاغرة في مشروع شركة الهاجري في تناجيب

كما أعلنت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع شركة ناصر الهاجري عن توفُّر 100 وظيفة شاغرة للمواطنين السعوديين للعمل في مشروع شركة الهاجري في تناجيب، وأوضحت غرفة حفر الباطن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر” أن المسمى الوظيفي المطلوب هو “عامل إنشاءات”.

الشروط والمؤهلات

أن يكون المتقدِّم للوظائف الشاغرة حاصلاً على الشهادة المتوسطة، أو شهادة الثانوية، أو شهادة الدبلوم، أو الشهادة الجامعية

تقديم صور الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية، إضافة إلى صور المؤهلات.

الراتب والمميزات

الراتب هو 3,000 ريال، مع بدل سكن 1000 ريال، وبدل نقل 500 ريال، السكن بالقرب من موقع العمل، يتم تقديم وجبات “فطور – غداء – عشاء”، تأمين طبي للموظف وعائلته ووالديه.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت غرفة حفر الباطن أنَّ التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً ويُمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنا.