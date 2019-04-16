وظائف شاغرة للجنسين في كليات ومعاهد الجبيل..الشروط ورابط التقديم

وظائف للجنسين في كليات ومعاهد الجبيل، حيث أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توافر وظائف للرجال والنساء في كلية الجبيل الجامعية والمعهد التقني وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والذي يتيح التقديم والوظائف المتاحة والتخصص والمستوى المهني المطلوب، تعد هذه الوظائف ضمن الوظائف المتاحة حالياً في السعودية مثل تقديم القوات البرية 1440| وظائف شاغرة بالمساندة الفنية في القوات البرية الملكية، تقديم القوات البرية 1440| وظائف شاغرة بالمساندة الفنية في القوات البرية الملكية، الحرس الوطني التوظيف | وظائف شاغرة وزارة الحرس الوطني..الشروط ورابط التقديم.

شروط التقديم على وظائف للجنسين في كليات ومعاهد الجبيل

اشترطت الهيئة الملكية بالجبيل على الراغبين التقديم على وظائف كلية الجبيل الجامعية والمعهد التقني حصول كلا منهم على درجة البكالوريوس والدكتوراه قي عدد من التخصصات التالية:-

أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر (للنساء) لابد من الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات: ( هندسة البرمجيات – علوم الكمبيوتر – هندسة الكمبيوتر – الشبكات).

مدرب صياغة وتصاميم كمبيوتر (الرجال) المؤهل بكالوريوس في هندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

مدرب لحام صناعي (رجال) المؤهل بكالوريوس هندسة لحام أو هندسة ميكانيكية.

رابط التقديم على وظائف للجنسين في كليات ومعاهد الجبيل

التقديم على تلك الوظائف المعلنة من خلال موقع ⇐ الهيئة الملكية للجبيل أدخل على الرابط ثم اختار الوظيفة التي تريد التقديم عليها، بعد معرفة سنوات الخبرة المحددة أسفل كل وظيفة، ثم أضغط على كلمة تقدم الآن.

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