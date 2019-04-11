الحرس الوطني التوظيف | وظائف شاغرة وزارة الحرس الوطني..الشروط ورابط التقديم

وظائف وزارة الحرس الوطني، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني، الذي أعلن عن توافر وظائف بنظام البنود منها بند الصيانة وبند الأجور، حيث أعلن الحرس الوطني التوظيف عن موعد استقبال طلبات التقديم سوف يكون يوم الأحد القادم الموافق 6-8-1440هـ ويستمر حتى أخر موعد في يوم الخميس الموافق 13-8-1440هـ ، وعلى كل راغبي التقديم على الوظائف العسكرية المتاحة استيفاء الشروط المحددة قبل تقديم الطلب.

تعد وظائف الحرس الوطني 1440 ضمن الوظائف العسكرية المتاحة حالياً منها التسجيل في وظائف القوات البحرية الملكية ، مازال العديد من المواطنين يبحثون عن فرصة عمل في المملكة، لهذا تقدم الحكومة للمواطنين وظائف عديدة متنوعة بهدف رفع مستوى سوق العمل في السعودية.

رابط وشروط التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني

حددت وزارة الحرس الوطني بعض الشروط والمعايير التي يجب استيفائها على الشخص المتقدم على الوظائف العسكرية لديها على بند الصيانة وبند الأجور والتقديم عبر الموقع الإلكتروني رابط وزارة الحرس الوطني والتي تكون على النحو التالي:-

شروط وظائف الحرس الوطني بند الصيانة والأجور

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي وأن يكون لائقاً طبياً بمعنى أنه لا يوجد لديه أي مرض يتعارض مع الوظيفة.

على المتقدم أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في أي قضية كانت سواء مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد فصل من قبل من أي جهة عمل حكومية.

الالتزام بكل مهام العمل علماً بأن لم يكلف العامل بمهام إدارية.

يجب إرتداء العامل الزي الخاص بالوظائف الفنية، علماً بأن العمل 8 ساعات بما فيهم يوم السبت.

إذا كان لدى المتقدم خبرات في القطاع الخاص فلابد أن تكون في نفس المجال المطلوب، ويجب تقديم شهادة موثقة بالخبرة من جهة معتمدة.

صورة من برنت التأمينات موضح به المدة ويغطي فترة الخبرة بالكامل.

يتم رفض الطلب إذا تم التقديم على أكثر من وظيفة.

بالنسبة لوظائف بند الأجور على المتقدم ألا يكون مسجلاً في (وظائف ساعد).

سوف يطبق على الموظف شروط الوظيفة العامة وفقاً لنظام الخدمة المدنية.

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