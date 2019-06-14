وظائف شاغرة| وزارة الصحة السعودية تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان وتؤكد: للسعوديين فقط

أصدر مسئولي وزارة الصحة السعودية أعلاناً يفصحون فيه عن توافر 512 وظيفة طيبي مقيم للسعوديين فقط “رجال ونساء”، حيث دعت الوزارة بأن الراغبين في التقدم للوظائف وتتوافر لديهم كل الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، أن يبادروا بالتسجيل لنظام جدارة لمدة 5 أيام، وذلك بدءاً من يوم للأحد القادم الموافق 16 يونيو 2019.

وزارة الصحة تعلن عن وظائف متاحة :

على الجانب الآخر، كانت وزارة الصحة السعودية قد أفصحت عن تواجد عدداً من الوظائف المتاحة للمواطنين السعوديين فقط، ومؤخراً أعلنت عن 512 وظيفة خالية، لكلاً من اطباء الأسنان الرجال والنساء على حد سواء، والجدير بالذكر أن السعوديين فقط هم المسموح لهم للالتحاق بالوظيفة، أي أنه غير مسموح لغير السعوديين الالتحاق بالوظيفة.

الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظيفة :

• يشترط للمتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي، وأن يبارد فوراً بالتسجيل والتقديم للالتحاق بوظيفة “طبيب مقيم أسنان”، بحلول يوم الأحد القادم الموافق 16 من شهر يونيو الجاري.

• من ناحية أخرئ، يستمر فتح باب التسجيل بالوظيفة من يوم الأحد 16-6 وحتى خمسة أيام متتالية، وإليكم رابط موقع جدارة والذي تتمكنوا من التسجيل من خلاله.

• الجدير بالذكر، أن خطوات التسجيل بسيطة وسهلة للغاية، فكل ما عليك هو الدخول على الرابط والبدء في التسجيل من خلال إدخال رقم الهوية والتأكيد من خلال رمز التحقق وكتابة كلمة المرور، وبهذه الخطوات تتمكنوا من التسجيل في الوظيفة المقدمة من خلال وزارة الصحة السعودية.