وظائف شركة الاتصالات السعودية فرص شاغرة لايمكن تعوضيها  .. اعرف التفاصيل

يهتم بمتابعة تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية الكثير من مختلف مدن المملكة لاسيما أنها فرص شاغرة لايمكن تعوضيها، وقد طرحت شركة الاتصالات السعودية على موقعها الإلكتروني مجموعة وظائف خالية للرجال في مختلف التخصصات، موضحة ضرورى وجود خبرات سابقة، فضلاً على أن المتقدمين لابد أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط لكل وظيفة مختلفة عن غيرها، ولذلك نعرض كل وظائف شركة الاتصالات السعودية للراغبين في التقديم.

أبرز الشروط المطلوبة في وظائف شركة الاتصالات السعودية للرجال، أن يكونوا من حملة الماجستير ودرجة البكالوريوس في كل تخصص وفق الوظيفة المتاحة، بجانب مدة الخبرات السابقة في المجال المفترض التقديم فيه.

وظائف شركة الاتصالات السعودية

تتيح شركة الاتصالات السعودية الوظائف في مجالات معينة بشروط محددة على النحو التالي:

محلل أول الفواتير

بشرط أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو التخصصات ذات صلة بهذا المجال مثل كليات التجارة.

مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصال

لابد أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات).

التقديم في وظائف شركة الاتصالات السعودية

أكدت إدارة الشركة أن التقديم في الوظائف المطروحة يكون من خلال الموقع الإلكترونى وذلك من أجل التيسير على المتقدمين معرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف وكيفية التقديم من هنــــــــــــــا

والجدير بالذكر أن التقديم في وظائف شركة الاتصالات السعودية قد بدأ على موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019م، ومازال الموقع متاح أمام طلبات المتقدمين لشغل الوظائف،على أن يتم إعلان انتهاء فترة التقديم وفرز الطلبات لاختيار المقبولين، وذلك من أجل العمل في مقر الشركة الرئيسي وفروعها داخل مدينة الرياض.

وسوف نتابع معكم كل مايخص الوظائف التى تعلن عنها الشركة حيث تعتبر من أكبر الشركات في السعودية وأشهرها على الإطلاق، فضلاً عن عرض كافة تفاصيل الوظائف الشاغرة في مختلف أرجاء المملكة تلبية لاحتياجاتكم ولبحثكم الدائم عنها.