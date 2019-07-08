وظائف شركة الكهرباء السعودية: شروط وخطوات التقديم علي وظائف شركة الكهرباء 1440ه

وظائف شركة الكهرباء الجديدة في المملكة العربية السعودية 1440 ه، كيفية التقديم علي وظائف شركة الكهرباء وماهي شروط التقديم،أعلنت شركة الكهرباء السعودية عند احتياجها لموظفين ذكور لإشغال وظيفة الأمن الصناعي تحت مسمي وظيفي رجل الأمن بمؤهل متوسط، كما أوضحت الشركة بأن الوظيفة المطلوبة لجميع فروع شركات الكهرباء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم علي وظيفة رجال الأمن في شركة الكهرباء السعودية

وضعت شركة السعودية للكهرباء بعض الشروط للتقديم والقبول لمهنة رجل الأمن، وفي حالة استيفائك لتلك الشروط يتم قبولك لوظيفة رجل الأمن وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب علي المتقدم لوظيفة رجل الأمن أن يكون ذو جنسية سعودية.

يجب علي المتقدم للوظيفة أن يتراوح عمره 20 و 28 سنة.

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم .

يجب علي المتقدم علي الوظيفة أن يكون حاصل علي مؤهل متوسط بتقدير لا يقل عن جيد.

طريقة التقديم علي وظائف شركة الكهرباء

يتم التقديم علي وظيفة رجال الأمن لشركة السعودية كغيرها من الوظائف التابعة للشركة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء.