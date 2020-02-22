وظائف عسكرية للرجال..شروط ورابط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة عبر أبشر للتوظيف

التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة، أعلنت قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية عن توافر وظائف عسكرية على رتبة (جندي أول – جندي) وذلك للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة، وسوف يتم استقبال الطلبات على الوظائف المتاحة بدءًا من الأحد الموافق 29 -6-1441 هـ وحتى الخميس الموافق 3-7-1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وعلى جميع المتقدمين استيفاء الشروط المحددة الموضحة بالأسفل.
شروط التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- لا يقل العمر عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
- لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.
- ألا يكون متزوجا من أجنبية.
- يشترط حسن السير والسلوك والسمعة وألا يكون قد صدر حكم عليه من قبل في أي جريمة إن كانت.
- ألا يكون مطروداً من أي الكليات أو المعاهد العسكرية.
- ألا يكون له خدمة سابقة في أي جهة حكومية.
- المؤهل لرتبة جندي: دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة.
- المؤهل لرتبة جندي أول: الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- المؤهل الدراسي يجب أن يكون انتظامًا من المملكة وفي حال إن كانت الشهادة من الخارج فلابد من معادلة من وزارة التعليم السعودية.
- أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
رابط تقديم وظائف قوات الأمن الخاصة
بعد استيفاء الشروط التقديم من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف ، وعلى جميع المتقدمين إدخال المعلومات بشكل صحيح لضمان قبول الطلب وعدم استبعاده في حال اكتشاف أي معلومات غير متطابقة سوف يرفض تماماً.