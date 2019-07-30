وظائف كاتبة عدل للنساء التقديم عبر موقع وزارة العدل للتوظيف الإلكتروني

فتح تقديم وظائف كاتبة عدل للنساء 1440 من خلال موقع وزارة العدل للتوظيف الإلكتروني، بعد نشر إعلان طلب شغل وظائف وزارة العدل النسائية بالمرتبة السابعة، وبالفعل تم تفعيل رابطك استقبال طلبات الخريجات على الوظائف النسائية التي بدء التقديم عليها اليوم الثلاثاء 28-11-1440، وفق التعليمات والضوابط والشروط العامة التي حددتها الوزارة، ويمكن التعرف عليها من الدخول إلى بوابة توظيف وزارة العدل أو صفحة الخدمات الإلكترونية.

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب عدل للعنصر النسائي، في جميع كتابات العدل بمناطق المملكة، حيث تستقبل طلبات التقديم على وظائف وزارة العدل للنساء 1440 عبر موقع الوزارة للخدمات الإلكتروني والتوظيف، والذي يستمر لمدة أسبوع من تاريخ فتح رابط تقديم وظائف نسائية بوزارة العدل المقرر له الثلاثاء 30 يوليو 2019 .

شروط تقديم وظائف كاتبة عدل للنساء

تستقبل وكالة وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الآن طلبات التسجيل على الفرص الوظيفية الشاغرة للنساء بالمرتبة السابعة، عبر موقع وزارة العدل الرسمي للخدمات الإلكترونية، ونحو شروط تقديم وظائف كاتبة عدل للنساء تم وضع النقاط المبينة أدناة.

الجنسية السعودية للمتقدمة.

عدم معاقة المتقدم بحكم مخل بالشرف أو الأمانة أو الدين.

عدم صدور قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.

1 -يلزم إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج (معتمدة) لا يقل التقدير عن (جيد جدا) + صورة واضحة من الهوية الوطنية حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة وبحجم لا يتجاوز 1ميقا .

رابط تقديم وظائف وزارة العدل للنساء 1440

الموافقة على شروط التقديم على وظائف كاتبة عدل هي أولي خطوات الدخول على رابط تقديم وزارة العدل للنساء 1440، ومن اهم البيانات إدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، وحول التخصصات المطلوبة، تشكل الحاصلات على درجة البكالوريوس في الشريعة، الأنظمة، الفقه، فقه السنة، أصول الفقه، القضاء، أو الشهادات المعادلة بتخصصات الشريعة.