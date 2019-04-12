وظائف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد القبول والتسجيل للرجال والنساء

فتح تقديم وظائف المؤسسة العامة لجسر المك فهد للرجال والنساء، لشغل الوظائف من المواطنين السعوديين أو البحرانيين، حيث تعد مؤسسة جسر الملك فهد هيئة لها شخصية اعتبارية، وتقوم على تشغيل وصيانة منطقة الجسر، وتم عرض التفاصيل الخاصة بكل مسمى وظيفي من ضمن المسميات الوظيفية الشاغرة التي أعلنت عنها المؤسسة، ومنها شروط التقديم وعلى رأي تلك الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو بحريني الجنسية.

التقديم على وظائف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، سيستمر لمدة 21 يوم من تاريخ فتح بوابة القبول والتسجيل الإلكترونية، ومن المقرر تفعيل رابط تقديم وظائف مؤسسة جسر الملك فهد من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع عشر من شهر أبريل 2019 وبالتقويم الهجري التاسع من شهر شعبان 1440، ولكل مسمى وظيفي تم تلخيص الشروط الخاصة بالتقديم.

شروط وظائف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد عن شروط شغل الوظائف الشاغرة بعدة مناصب، سنوضحها لكل وظيفية على حدى من خلال المرفقات المبين أدناة.

شروط وظيفة نائب الرئيس / المدير العام للشؤون المالية.

شروط وظيفة نائب الرئيس مدير عام الشؤون الفنية.

مدير إدارة تقنية المعلومات والابتكار

مدير الإدارة المالية والمحاسبة

مدير وحدة المراجعة الداخلية.

رابط تقديم وظائف جسر الملك فهد

التسجيل في الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين من السعودية والبحرين سيكون من رابط بوابة التوظيف، ويمكن الدخول على موقع مؤسسة جسر الملك فهد والإطلاع على التفاصيل والشروط المتعلقة بكل وظيف إدارية على حدى.

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