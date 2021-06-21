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وظائف مركز الأرصاد .. رابط وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة

بواسطة أحمد ياسين
رابط التقديم على وظائف مركز الارصاد شروط وظائف مركز الارصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توافر عدد من الوظائف بتخصصات إدارية وفنية وهندسية مختلفة، بدرجات وظيفية متعددة لحملة مؤهلات وشهادات الدبلوم والبكالريوس والماجستير  والدكتوراه، وذلك في عدد من التخصصات، ليتم تعينه داخل فرع من فروع مركز الأرصاد المنتشرة في أنحاء المملكة في عدد من المدن، وفيما يلي عرض للتخصصات المطلوبة، وشروط التسجيل لشغل الوظائف، ورابط التقديم.

1 وظائف مركز الأرصاد المطلوبة
2 الشروط العامة لشغل الوظائف المطلوبة

وظائف مركز الأرصاد المطلوبة

بين المركز الوطني للأرصاد أن الوظائف المتاحة والمطلوبة هي :

– مدير عام البحث والتطوير والابتكار.

– مدير عام التقنيات والاتصالات.

– مدير عام الإستراتيجية والتسويق.

– مدير إدارة التخطيط والأداء.

– أخصائي أرصاد جوية (تحسين الطقس).

– أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للمناخ).

– أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للطقس).

– أخصائي أرصاد جوية (خدمات المناخ).

– أخصائي أرصاد جوية (التحاليل والتوقيعات).

– أخصائي أرصاد جوية (المنطقة الوسطى).

– باحث صحة البيئة.

– مدير مشروع.

– مشرف محلل محفظة.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي تخطيط جودة.

– محلل نظم معلومات جغرافية.

– مطور تطبيقات.

– محلل نظم.

– مدير نظم.

– أخصائي شبكات.

– كبير مطوري تطبيقات.

وظائف المركز الوطني للأرصاد

الشروط العامة لشغل الوظائف المطلوبة

  1. وأكد المركز الوطني للأرصاد أنه يجب على كل من يرغب في شغل الوظائف المعلنة أن تتوافر فيه الشروط التالية:
  2. أن يكون طالب الوظيفة سعودي الجنسية.
  3. التفرغ الكامل لمن يرغب في شغل الوظيفة.
  4. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.
  5. يجب أن يرفق المتقدم مع طلب التقدم السيرة الذاتية له إلكترونيا.
  6. أخيرا يجوز للمركز الوطني للأرصاد استبعاد كل من لا تنطبق عليه الشروط، كذلك يمكنه إلغاء الوظيفة في حالة عدم تقدم شخص مناسب لشغلها.

رابط التقدم لشغل وظيفة بمركز الأرصاد

على كل من تنطبق عليه الشروط سالفة الذكر، ويجد انه مناسب لشغل وظيفة من الوظائف المعلنة أن يتقدم على الرابط التالي، هنا.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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