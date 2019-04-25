وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون 2019 بالسعودية .. الوظائف الشاغرة وطريقة التقديم

نوضح وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المتاحة والتي تم الإعلان عنها رسمياً، وهى فرصة رائعة للراغبين بالعمل في مستشفى الملك خالد التخصصي بالسعودية فهى تحقق رغبة الطامحين في الحصول على فرص عمل مناسبة، كما أن التقديم في فرص العمل بمستشفى الملك خالد للعيون يتم بطريقة سهلة، حيث يتيح الموقع الرسمي للمستشفى التقديم الكترونياً لكافة المستخدمين، فخدمة تقديم وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي متاحة عبر الانترنت بصورة ميسرة، وبالتالى نوضح التخصصات المطلوبة والوظائف الشاغرة والأقسام لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتفصيل، كما أن العمل في مستشفى الملك خالد يتميز بالبيئة المناسبة، وتقدم المستشفى خدمات مميزة للعاملين بها وكذلك المرضى والمرافقين، والمدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو الدكتور عبد العزيز الراجحي.

وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والتخصصات المطلوبة

تستعرض المستشفى العديد من الوظائف والتي نستعرضها كما يلي:

الوظائف المتاحة التخصصات والاقسام طبيب تخدير قسم التخدير اخصائي طب عيون الإدارة التنفيذية اخصائي اشعة قسم التصوير والموجات فوق الصوتية استشاري قسم الطب الداخلي اخصائي طب اطفال قسم الطب الداخلي وصحة العاملين اخصائي طب اسنان قسم التصوير والموجات فوق الصوتية طبيب طوارئ غرفة الطوارئ مدير تعليم وتطوير إدارة التعليم تطوير العاملين موظف مختص بالبنية التحتية قسم البنية التحتية استشاري تخدير قسم التخدير مشرف إدارة الحالات طبيب تحاليل طبية قسم المختبرات الطبية

والصورة التالية توضح وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والأقسام كما يلي:

كيفية التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

يمكنكم التقديم للوظائف الشاغرة في المستشفى باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تقديم وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الضغط على كلمة التسجيل الموجودة بأسفل الصفحة.

إذا كان المتقدم لا يملك حساب في موقع المستشفى يمكنه الضغط على “Register today”.

ادخال البريد الالكتروني والاسم وكلمة السر والبيانات المطلوبة والضغط على “Submit”.

ثم عمل تسجيل دخول بكتابة البريد الالكتروني وكلمة السر.

ثم التقديم وتعبئة البيانات المطلوبة كاملة.

ولمزيد من الاستعلام يمكنكم التواصل على رقم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالاتصال على الرقم 920000583.

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