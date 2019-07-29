وظائف مشروع نيوم 1440 NEOM Grow| الشروط والتخصصات المطلوبة وموعيد التقديم

تتوفر في هذه الأيام وظائف مشروع نيوم 1440 NEOM Grow حسبما أعلن المسئولون عن المشروع للخريجين والخريجات لعام 2019م، وذلك وفق شروط حددها المشروع لمن يشملهم الوظائف المتاحة وذلك عبر الرابط التالي: (هنا). وقد فتحت نيوم باب التقديم للخريجين في وظائف عدة لعل أبرزها: هندسة الاتصالات والطيران والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والتسويق.

ومن هنا يبحث الكثيرين من أبناء المملكة عن رابط التسجيل في وظائف مشروع نيوم 1440 وذلك من أجل التعرف على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم بالإضافة إلى معرفة الأوراق المطلوبة والتخصصات وموعد فتح التقديم وإغلاقه، أى كل ما يتعلق بـ وظائف نيوم.

وظائف مشروع نيوم 1440 NEOM Grow

وبدأ التقديم في وظائف نيوم الجديدة منذ أمس السبت 24/ 11/ 1440هـ والموافق 27/ 7 / 2019م، والذي يستمر لمدة حتى نهاية الأحد 3 / 12 / 1440 هـ الموافق 4 / 8 / 2019م في تمام الساعة 11:59 مساءً.

شروط وظائف مشروع نيوم

في البداية أن يكون المتقدم سواء ذكر أو انثى سعودي الجنسية. يشترط ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 4.0. لابد من إجادة اللغة الإنجليزية. يشترط قدرة الشخص على البحث والابتكار. أن يكون احد التخصصات المطلوبة. التفرغ التام.

التخصصات المطلوبة لوظائف نيوم المحاسبة.

الطيران.

علوم البيئة.

الصحة والرفاهية.

تقنية المعلومات.

القانون.

التسويق.

إدارة المشاريع.

إدارة الأنشطة الرياضية.

هندسة الاتصالات.

التخطيط الحضري والعمراني.

طريقة التقديم في وظائف نيوم

من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ويعد برنامج NEOM Grow فرصة كبيرة لجميع الخريجين والخريجات للانضمام إلى المشروع العملاق الذي يعد أحد أهم المشروعات الذي تنفذها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي كمدينة اقتصادية سيحول المملكة إلى واجهة عالمية، وبحسب المعلن فإنه سيتم تعيين الخريجين في مقر مشروع نيوم وما حولها أو في مقر نيوم الرئيسي.