شروط وموعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر موقع أبشر توظيف رجال ونساء

فتحت وزارة الداخلية باب القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات عبر موقع أبشر توظيف ، وذلك للرتب العسكرية رجال ( وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي ) وللنساء برتبة ( جندي ) ، وذلك ممن يحملون شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، على أن يتم التعيين في الوظائف المعلن عنها في جميع مناطق المملكة، وحدد الإعلان، الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين، وموعد التقديم عبر موقع أبشر توظيف، وهو ما سيرد تفصيله في هذه المقال.

وظائف مكافحة المخدرات عبر موقع أبشر توظيف

يجب توفر الشروط التالية لدى الراغبين في التقديم على وظائف مكافحة المخدرات وهي :

أن يكون المتقدم/ـة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل عمر المتقدمة عن 21عاماً، ولا يزيد عن 35عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن يجتاز المتقدم/ـة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.

ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، ولا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وستمنح له الرتبة بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل وظيفة.

بالنسبة للعنصر النسائي لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات عبر موقع أبشر توظيف وطريقة التقديم

أشارت الإدارة الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أن التقديم واستقبال الطلبات سيكون في المواعيد التالية :

يوم الأحد الموافق 16/ 8/ 1440هـ الساعة 10 صباحا إلى يوم الخميس الموافق 20/ 8/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً.

التقديم حصرًا عبر موقع أبشر توظيف من خلال الدخول إلى الموقع بالرابط التالي أبشر توظيف ، حيث يمكن التقديم ومعرفة التخصصات المطلوبة وكافة التفاصيل الاخرى .

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