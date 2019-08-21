وظائف وزارة الصحة السعودية – رابط التقديم على 600 وظيفة للرجال والنساء 

وظائف وزارة الصحة السعودية، حيث أعلنت الوزارة عن توافر عدة وظائف شاغرة في تخصص (تثقيف صحي – وبائيات – صحة عامة) والتقديم على وظائف وزارة الصحة يكون إلكترونياً بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس ويستمر لمدة 9 أيام متتالية، وعلى جميع الراغبين والراغبات في الحصول على الوظائف المتاحة استيفاء الشروط المحددة عبر دليل الخدمات التابع للوزارة، وأكدت لمن يستوفي الشروط اتباع الخطوات من أجل التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن التخصصات المتاحة في الوظائف الصحية كما هي موضحة بالصورة، كما حددت شروط وضوابط من أجل القبول على الوظيفة على أن تكون على النحو التالي:-

الشروط /

وظيفة أخصائي تثقيف صحي (غير طبيب) رجال ونساء : يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس تثقيف صحي وشهادة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وظيفة أخصائي وبائيات (غير طبيب) رجال:- المؤهل بكالوريوس وبائيات ولابد من شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أخصائي وبائيات (غير طبيب) للنساء:- بكالوريوس صحة عامة ويتطلب شهادة تصنيف مثبتة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولابد أن تكون متوافقة مع المسمى الوظيفي.

أخصائي صحة عامة للرجال والنساء هي نفس متطلبات وظيفة تثقيف صحي لكلاهما.

طريقة ورابط التقديم على وظائف وزارة الصحة

للتسجيل في الوظائف الصحية عبر رابط بوابة وزارة الصحة التوظيف لمزيد من التفاصيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة وظائف ، أما لـ التقدم على وظائف وزارة الصحة للسعوديين والسعوديات الدخول عبر الموقع وسوف تجدوا فيها جدول مبين به الوظائف المتاحة والعدد والخانة الأخرى بها التفاصيل عند الضغط عليها سوف تظهر تفاصيل كل وظيفة على حدى وأسفل كلاً منهم كلمة التقدم على الوظيفة يمكنك الضغط عليها.

يتيح الموقع أيضاً نقطة الاتصال والمساعدة في التسجيل على وظائف وزارة الصحة السعودية عبر البريد الإلكتروني [email protected]