1000 وظيفة طبيب أسنان متاحة.. إليك رابط نظام جدارة للتقديم على وظائف وزارة الصحة 1441

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر عدد من الأماكن الغالية في وظيفة طيب الأسنان عبر نظام جدارة الإلكتروني التابع لوزارة الخدمة المدنية، وأعلنت الوزارة أن الوظائف للسعوديين فقط، وبدأ التقديم على وظائف جدارة وزارة الصحة اليوم الأحد.

شروط التقديم على وظائف وزارة الصحة عبر جدارة

في ظل التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية تم الربط بين وظائف وزارة الصحة وبوابة جدارة، وأصبح ضروري قبل التقديم على الوظائف التسجيل على موقع جدارة حيث ربطت بيانات الدخول الموحد عبر منصة أبشر.

هناك شروط يلزم توافرها قبل التقديم على وظائف وزارة الصحة ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في الطب العام أوطب الأسنان أو ما يعادل ذلك من شهادات عليا “الماجستير”.

ارفاق الرخصة القانونية لمزاولة المهنة.

ارفاق بيانات الهوية الشخصية.

ارفاق صورة من جميع المؤهلات التي حصل عليها سواء من أو خارج البلاد.

رابط نظام جدارة للتقديم على وظائف وزارة الصحة

صرحت وزارة الصحة في إعلان الوظائف أن عدد الوظائف المتاحة هي ألف وظيفة طيب أسنان، وسيتم توزيعهم على كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة عبر نظام جدارة.

الجدير بالذكر أن تقديم وظائف وزارة الصحة عبر جدارة يستمر لمدة أسبوعين من تاريخ اليوم الأحد، وهكذا نكون قد تعرفنا على شروط وظائف وزارة الصحة ورابط التقديم عليها عبر موقع جدارة.