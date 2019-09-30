وظائف وزارة الصحة 1441 للسعوديين الرجال والنساء ورابط التقديم وموعده

من أكثر ما يسيطر على أذهان السعوديين وظائف وزارة الصحة 1441 للسعوديين من الرجال والنساء، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن توافر عدد كبير من الوظائف الخالية في الكثير من نواحي المملكة العربية السعودية بمؤسساتها لبعض التخصصات، ويبلغ عدد هذه الوظاءف 10591 وظيفة، والآن راغبي التقديم على هذه الوظائف يتساءلون عن التخصصات المطلوبة والشروط اللازمة وطريقة التقديم والمدة المتاحة للتسجيل.







تخصصات وظائف وزارة الصحة 1441

قد أعلنت وزارة الصحة أن هذه الوظائف الشاغرة في مجال الطب العام وأيضاً مجال التمريض، وهذه الوظائف لا تقتصر على جنس معين، بل أنها متاحة للرجال والنساء عند توافر الشروط المطلوبة، كما أعلنت الوزارة أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، على أن ينتهي يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019، ويجب على راغبي التسجيل في هذه الوظائف التسجيل إلكترونياً في هذه الفترة.







شروط وظائف وزارة الصحة للسعوديين

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على الجنسية السعودية، ولا يحق للمغتربين التقديم.

أن يكون المتقدم من حاملي البكالوريوس في الطب العام أو التمريض.

يُذكر أنه لا يشترط تواجد خبرة سابقة في العمل.

رابط تقديم وظائف وزارة الصحة

أطلقت الوزارة رابط مخصص للتقديم على هذه الوظائف، والجميع يرغب التعرف على رابط وظائف خريجي الطب العام والتمريض في المملكة العربية السعودي، لذا تم تقديمه لراغبي التقديم، وقبل التقديم يجب مراعاة توافر الشروط المطلوبة للقبول في هذه الوظائف، حيث أنها مخصصة لفئة بعينها.