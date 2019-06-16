وظائف وزارة الصحة 2019 | كيفية التسجيل في الوظائف الشاغرة للرجال والنساء وزارة الصحة من خلال بوابة جدارة للتوظيف

كشفت وزارة الصحة السعودية عن توفير (512) وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل بوظيفة ( طبيب أسنان مقيم )، على أن يكون المتقدم للوظيفة ( سعودي / سعودية الجنسية) بناءً على بعض التفاصيل، واليوم سنتعرف على تفاصيل وظائف وزارة الصحة 2019 ورابط التقديم.

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة 2019

توفير 512 وظيفة شاغرة (طبيب أسنان مقيم)، سيبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 13/10/1440 هـ حتى يوم الخميس 17/10/1440 هـ على أن تكون مدة التقديم 5 أيام فقط، وذلك لمن يجد فيه الشروط التالية:

أن يكون للمتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

أن يكون حاصل على مؤهل علمي من كلية طب الأسنان من جامعة تابعة للمملكة العربية السعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ويمتلك الأخلاق الفاضلة، التي تشهد له بالأمانة وحسن الخلق.

ألا يكون قد سبق لهما الفصل تأديبياً في أي وظيفة أخرى.

أن يجتاز الكشف الطبي وكافة الاختبارات الشخصية مثل المقابلة الشخصية وغيرها من الاختبارات بناءً على اللائحة الوظيفية التابعة لوزارة الصحة.

لن يتم النظر إلى طلبات توظيف غير البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة ” جدارة”.

التقديم للالتحاق بوظيفة طبيب أسنان مقيم

يمكنك التقديم عبر بوابة جدارة في المدة المحددة التي ستبدأ من يوم الأحد /10/1440 هـ حتى يوم الخميس 17/10/1440 هـ.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة الصحة 1440 هـ

ادخل على الموقع المخصص للتقديم ” جدارة” وهي البوابة الإلكترونية للتوظيف.

قم بتفعيل الحساب عن طريق الهاتف الجوال.

ارسل البيانات الشخصية لك ( السيرة الذاتية).

لا تنسى أرفاق المؤهل العلمي، بناءً على الوظيفة الشاغرة المطلوبة.

أكدت وزارة الصحة بأنه لا يوجد أفضلية لمن قاموا بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية ” جدارة”، حيث أوضحت بأن القبول سيكون من خلال آلية معينة وهي المفاضلة بين كافة المتقدمين من خلال النسب المئوية للمجموع الكلي للمؤهل العلمي لكل متقدم أو متقدمة.