تقديم وظائف وزارة العدل السعودية للرجال والنساء بعدد (276) وظيفة .. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة العدل عن وظائف شاغرة مختلفة للرجال والنساء في تخصصات مختلفة منها (الشرعية – القانونية – اللغة العربية – إدارية – محاسبية – اجتماعية – الوثائق والمحفوظات – الخ)، وذلك من حملة البكالوريوس للدرجة السادسة، والجدير بالذكر أن وظائف وزارة العدل المعلنة يبدأ التقديم لها مع بداية 3 رمضان يوم الأربعاء، حيث كثر البحث عن وزارة العدل وظائف بغرض معرفة التخصصات المطلوبة والتقديم، وهذا ما نوضحه لقرائنا بموقع كلمة الاخباري عن كافة تفاصيل وظائف وزارة العدل السعودية، حتى يسهل على الباحثين من أبناء المملكة العربية السعودية التقديم في فرص العمل الخاصة بوزارة العدل السعودية، وكذلك طريقة التقديم الالكتروني في الوظائف من خلال بوابة وزراة العدل الالكترونية، ويجري اختبارات القبول المركز الوطني للقياس.

اعلان وظائف وزارة العدل السعودية

تم الاعلان عن وظائف شاغرة من قبل وزارة العدل عبر الموقع الرسمي، وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة العدل السعودية، عن احتياجها لوظائف شاغرة، في مختلف الوظائف من حملة البكالوريوس.

وزارة العدل تعلن عن احتياجها لموظفين وموظفات بالمرتبة السادسة لحملة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية والإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات ويبدأ التقديم يوم الأربعاء ٣ رمضان ١٤٤٠ هـ عبر البوابة الإلكترونيةhttps://t.co/zGJf5YgIFI pic.twitter.com/ZmIApY5EEO — وزارة العدل (@MojKsa) May 6, 2019

وظائف وزارة العدل

تقرر وزارة العدل احتياجها لوظائف شاغرة لحملة الماجستير في التخصصات المذكورة اعلاه.

مواعيد تقديم وظائف وزارة العدل

يبدأ تقديم وظائف وزارة العدل في تمام الساعة 9:00 صباحاً، في يوم الأربعاء 3 – 9 – 1440هـ، ويستمر التقديم ويتولى اختبارت القبول في الوظائف المركز الوطني للقياس.

كيفية التقديم في وظائف وزارة العدل

يمكنكم التقديم في الوظائف بالدخول على رابط وزارة العدل واتباع التعليمات، وعلى المتقدمين للوظائف رفع شهادة التخرج او شهادة المعادلة لمن حصل علىالمؤهل من خارج الممكلة العربية السعودية.

التخصصات المطلوبة في وزارة العدل

الجدول التالي يوضح وظائف العدل والمراتب والمنطقة وكذلك عدد الوظائف.

مقرات وظائف وزارة العدل للرجال والنساء

يوضح الجدول التالي تفاصيل وظائف العدل والمقرات المخصصة للرجال والنساء