وظائف وزارة العدل السعودية وموعد التقديم

أعلنت مؤخرا وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن توفير عدة وظائف للرجال والنساء، من الذين يحملون شهادة الثانوية العامة وما فوقها من شهادات، للعمل بعدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

موعد بداء التقديم علي الوظائف

حيث حددت وزارة العدل موعد التقديم علي الوظائف، وذلك في يوم الاثنين الموافق 19\11\1440 وحتي يوم الخميس الموافق 2\11\1440، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل السعودية، وفي حالة كان هناك اي خطاء في البيانات سوف تقوم وزارة العدل باستبعاد الطلب، وقد اعلنت وزارة العدل انها سوف تقوم باعلان اسماء المرشحين لهذه الوظائف من خلال موقعها الرسمي.

شروط القبول بالوظائف المعلنة بالوزارة

في حالة التقديم علي وظائف تخص الامن والسلامة العامة يرعي توفير الشروط الاتية، ان يكون المتقدم للوظيفة حاصل علي الثانوية العامة مع توفر خبرة لا تقل عن سنتين بالخدمة العسكرية، لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عام، ان يكون المتقدم لديه خبره مسبقة بأجهزة الامن والسلامة والدفاع عن النفس.

شروط التقديم في وظائف وزارة العدل

كما ذكرت وزارة العدل بعض الشروط التي تتعلق بالتقديم علي الوظائف ومنها، ان يكون المتقدم علي الوظيفة سعودي الجنسية، و ان يتوفر به جميع المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة، و ان يكون المتقدم علي الوظيفة لديه حسن سير وسلوك، اما بالنسبة للمتقدين الذين لديهم شهادات من خارج السعودية يجب عليهم احضار معادلتها من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، مع العلم انه لن يقبل اي طلب دون ارفاقه بوثيقة اثبات المعادلة.