وظائف وزارة العدل 1440 | وظائف في ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل .. وشروط التقديم

تعلن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف في المرتبة السادسة في ديوان عام الوزارة وفي المحاكم، وأعلنت عن وظائف وزارة العدل 1440 للمواطنين السعوديين الذين يقطنون في المملكة العربية السعودية للرجال والنساء ، ونضع لكم في هذا المقال شروط التقديم إلى وظائف وزارة العدل ومواعيد التقديم إلى الوظائف وموعد اختبارات القياس.

وظائف وزارة العدل السعودية 1440

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لموظفين في المرتبة السادسة لسد احتياجات وزارة العدل لموظفين في ديوان عام الوزارة والكتابات والمحاكم ولكن بشروط وظيفية لابد أن تنطبق على المتقدمين للقبول في وظائف وزارة العدل.

شروط التقدم لوظائف وزارة العدل 1440

أعلنت وزارة العدل السعودية عن شروط التقديم لوظائف وزارة العدل 1440 ،وهي أن يكون المتقدمين من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.

موعد التقديم لوظائف وزارة العدل

أوضحت وزارة العدل أن التقديم إلى الوظائف سيكون عن طريق بوابة وزارة العدل على الموقع الالكتروني لوزارة العدل ويمكنكم الدخول عليه الأن من هنا ، وأشارت الوزارة أن المركز الوطني للقياس سيبدأ في فتح التسجيل لهذا الاختبار يوم 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 ويستمر لمدة أسبوع فقط.

التسجيل في وظائف وزارة العدل الأن 1440

يمكنكم الأن التسجيل في الوظائف المتاحة لوزارة العدل في السعودية من خلال:

رابط التقديم للوظائف للنساء

رابط التسجيل في الوظائف للرجال