وظائف وزارة العدل بأربع مراتب .. إليك الشروط ورابط التقديم والرواتب المقدرة

تم الإعلان عن وظائف وزارة العدل التي توفر فرصًا للكل من النساء والرجال بالالتحاق بالوظائف المشمولة في سلم رواتب الموظفين العام بالمراتب (المرتبة الثامنة، والمرتبة السادسة، والمرتبة الخامسة، والمرتبة الرابعة) وهي وظائف سعودية في مجال الدعم الفني ومراقبة السلامة والأمن هذا وقد بينت الوزارة أن الالتحاق في وظائف بوزارة العدل ، سوف يكون للجميع .

رابط التقديم وظائف بوزارة العدل

في إطار ذلك أعلنت وزارة العدل في المملكة على أن وظائف وزارة العدل متاحة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من ذي العقدة على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة العدل ، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من ذي العقدة.

شروط التقديم على وظائف وزارة العدل الدعم الفني المرتبة الثامنة

حصول المتقدم أو المتقدمة لوظائف وزارة العدل على درجة الماجستير بالتخصصات الوارد ذكرها في دليل التصنيف.

أو حصول المقدم أو المتقدمة على شهادة الدبلوم بعد شهادة الثانوية العامة بحيث لا يقل عن عامين وأيضًا حسب المذكور في دليل التصنيفات.

وجود خبرة لا تقل عن اثنا عشر عام في الحاسب الآلي وتكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم على وظائف بوزارة العدل الدعم الفني المرتبة السادسة

هي وظائف الدعم الفني اشترطت الوزارة حصول المتقدمين على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة، بحيث لا يقل عن عامين .

شهادة خبرة أربع أعوام في مجال الحاسب الآلي على أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم على وظائف العدل الدرجة الرابعة مراقب الأمن والسلامة

شريطة التقدم للرجال فقط الحاصلون على شهادة الثانوية العامة .

خبرة عامين في مجال الخدمة العسكرية أو السلامة والأمن مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

ألا يقل عمر المتقدم على وظائف مراقب الأمن والسلامة عن عشرون عامًا ولا يزيد عمره عن خمس وثلاثون عامًا.

سليم البدنية والصحة شاملة الحواس والأعضاء.

حسن التصرف ولديه إلمام بكافة استخدامات أجهزة الأمن ووسائل الدفاع عن النفس وكذلك الممتلكات

أما الدرجة الخامسة مراقب الأمن والسلامة اشترطت خبرة 4 سنوات ومسجلة أيضًا ولا يقل العمر عن عشرون عامًا ولا يزيد عن خمسون عامًا.

هذا وقد شددت الوزارة على ضرورة توافر كافة المؤهلات المطلوبة وكذلك الخبرات ، وللحاصلين على الشهادات من خارج المملكة ضرورة عمل معادلة وإرفاقها على المستندات، ولا يُسمح للموظفون بالاشتراك إذا كان أخر تقويم له كان أقل من الجيد ولا أن يكون قيد التحقيق معه، كما شددت الوزارة على ضرورة إرفاق كافة الوثائق المطلوبة في وظائف وزارة العدل وتحديد رغبات المحافظات .

رواتب وظائف وزارة العدل

هذا ويبحث المواطنون عن رواتب وظائف وزارة العدل السعودية المقدرة تبدأ الرواتب من 8010 ريال وتنتهي عند 13820 حسب كل رتبة في وظائف بوزارة العدل .