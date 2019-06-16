رابط تقديم وظائف وزارة النقل للرجال والنساء بالمرتبة الرابعة حتى الثامنة عبر جدارة الخدمة المدنية

أعلنت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية السعودية، عن طرح (127) وظيفة فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة من أجل شغل كافة الوظائف المعلنة من قبل الوزارة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة.

كما أوضحت وزارة النقل السعودية؛ أن الإعلان الحالي يستهدف خريجي وخريجات المعاهد التخصصية بالكامل، ويستهدف أيضاً خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، كما إن الإعلان استهداف الحاصلين على البكالوريوس والدبلومات العليا بعد الدرجات الجامعية والحاصلين على درجة الماجستير.

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل عبر جدارة

وأتاحت وزارة النقل السعودية، التقديم على الوظائف المتاحة ابتداء من اليوم الاحد 1440/10/13 هـ الموافق 2019/06/16م، من خلال بوابة جدارة الرسمية التابعة لوزارة الخدمة المدنية، عبر الرابط التالي: من هنا، كما يمكن الإطلاع على مسميات وتفاصيل الوظائف: إضغط هنا

وتعمل وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، على توفير العديد من الوظائف المختلفة بشكل متواصل لكافة الخريجين، والتي يتم التسجيل والتقديم في الوظائف من خلال بوابة جدارة التابعة للوزارة، وقد طرحت الوزارة في الفترة الماضية أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة تعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، كما سوف تطرح الوزارة في الأيام الماضية عدد كبير من الوظائف الصحية أيضاً عبر جدارة.