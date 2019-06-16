وظائف وزارة النقل للنساء والرجال جدارة وظائف حكومية ومعرفه حجم الرواتب

وظائف وزارة النقل للنساء والرجال جدارة الكثير ينتظرها من المواطنين السعودين حيث أنها توفر عدد من الفرص الحقيقية للعمل، حيث تسعي الحكومة السعودية بشكل مستمر على توفير فرص حقيقية للعمل للشباب وذلك لتحقيق الذات وأيضا رفع راية التقدم والازدهار للملكة عالية، وذلك في ذل دعم الحكومة السعودية وتطبيق رؤية 2030 والتي تهدف إلي توفير كافة أركان الدولة وقطاعاتها هذا كله يأتي تحت رعاية من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي ونائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي احدث طفره واضحة في الكثير من المجالات وخلق انظمه وبرامج جديدة تدعم الشباب بشكل اكثر جدية.

وظائف وزارة النقل للنساء والرجال جدارة

الوظائف المعلن عنها :

م المرتبة رقم الوظيفة مسمى الوظيفة الشاغرة مقر الوظيفة الجنس

الراتب 8 الآلاف كود566 باحث قانوني الرياض ذكر

الراتب 8 الآلاف كود885 باحث قانوني الرياض ذكر

الراتب 8 الآلاف كود887 باحث قانوني الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود23 مهندس مدني مساعد المدينة المنورة ذكر

الراتب 7 الآلاف كود37 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود51 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود100 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود154 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود210 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود235 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود241 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود313 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود364 مهندس مدني مساعد جازان ذكر

الراتب 7 الآلاف كود582 مهندس مدني مساعد جازان ذكر

الراتب 7 الآلاف كود601 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود615 مهندس مدني مساعد الباحة ذكر

الراتب 7 الآلاف كود718 مهندس مدني مساعد الدمام ذكر

الراتب 7 الآلاف كود779 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود811 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود833 مهندس مدني مساعد الدمام ذكر

الراتب 7 الآلاف كود886 مهندس مدني مساعد جازان ذكر

الراتب 7 الآلاف كود897 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1068 محلل نظم الرياض أنثى

الراتب 7 الآلاف كود1073 محلل نظم الرياض أنثى

الراتب 7 الآلاف كود1076 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1078 محلل نظم الرياض أنثى

الراتب 7 الآلاف كود1082 محلل نظم الرياض أنثى

الراتب 7 الآلاف كود1086 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1087 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1088 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1089 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1090 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1091 مهندس مدني مساعد مكة المكرمة ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1092 مهندس مدني مساعد مكة المكرمة ذكر

الراتب 7 الآلاف كود 1095 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1096 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1097 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1098 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1099 مهندس مدني مساعد الرياض ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1100 مهندس مدني مساعد الدمام ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1102 مهندس مدني مساعد أبها ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1103 مهندس مدني مساعد أبها ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1104 مهندس مدني مساعد نجران ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1107 مهندس مدني مساعد الجوف ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1108 مهندس مدني مساعد عرعر ذكر

الراتب 7 الآلاف كود1109 مهندس مدني مساعد تبوك ذكر

محقق قانوني مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

361 باحث تطوير موارد بشرية مساعد الرياض أنثى

الراتب 6

399 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

453 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

476 مساعد إداري الرياض أنثى

الراتب 6

495 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

620 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

645 مفتش إداري مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

697 مفتش إداري مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

725 مساعد إداري الدمام أنثى

الراتب 6

730 مساعد إداري الرياض أنثى

الراتب 6

830 باحث قانوني مساعد أبها ذكر

الراتب 6

924 باحث قانوني مساعد تبوك ذكر

الراتب 6

940 باحث قانوني مساعد جازان ذكر

الراتب 6

1068 مدقق مناقصات الرياض أنثى

الراتب 6

1069 مدقق مناقصات الرياض أنثى

الراتب 6

1073 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

1078 مفتش إداري مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

1080 مفتش إداري مساعد الرياض أنثى

الراتب 6

1083 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

1088 باحث تطوير موارد بشرية مساعد الرياض أنثى

الراتب 6

1089 باحث عمليات موارد بشرية الرياض أنثى

الراتب 6

1092 مأمور مشتريات الرياض أنثى

الراتب 6

1094 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

1095 مدقق مناقصات الرياض أنثى

الراتب 6

1096 محاسب مساعد الرياض ذكر

الراتب 6

284 مراقب إنشاءات الباحة ذكر

الراتب 5

629 مساح حائل ذكر

الراتب 5

652 مراقب إنشاءات أبها ذكر

الراتب 5

768 أمين وثائق الرياض أنثى

الراتب 5

791 مساح نجران ذكر

الراتب 5

884 مساح الدمام ذكر

الراتب 5

885 مساح المدينة المنورة ذكر

الراتب 5

887 مساح بريده ذكر

الراتب 5

903 مراقب طرق الدمام ذكر

الراتب 5

915 مساح الرياض ذكر

الراتب 5

924 مراقب إنشاءات تبوك ذكر

الراتب 5

971 فني دعم مساعد الرياض ذكر

الراتب 5

1033 فني دعم مساعد الرياض ذكر

الراتب 5

1054 فني دعم مساعد الرياض ذكر

الراتب 5

1287 فني دعم مساعد الرياض ذكر

الراتب 5

1335 فني دعم مساعد الرياض ذكر

الراتب 5

1356 مساح أبها ذكر

الراتب 5

1432 مساح الرياض ذكر

الراتب 5

1492 مراقب طرق بريده ذكر

الراتب 5

1493 مراقب طرق مكة المكرمة ذكر

الراتب 5

1494 مراقب إنشاءات الجوف ذكر

الراتب 5

1496 مراقب إنشاءات أبها ذكر

الراتب 5

1498 مراقب إنشاءات مكة المكرمة ذكر

الراتب 5

1499 مراقب إنشاءات الرياض ذكر

الراتب 5

1500 مساح الرياض ذكر

الراتب 5

1501 مراقب إنشاءات عرعر ذكر

الراتب 5

1502 مراقب إنشاءات الرياض ذكر

الراتب 5

1504 مراقب إنشاءات جازان ذكر

الراتب 5

1505 مساح الرياض ذكر

الراتب 5

1506 مراقب إنشاءات الدمام ذكر

الراتب 5

1509 مساح الرياض ذكر

الراتب 5

1510 مراقب إنشاءات حائل ذكر

الراتب 5

385 مراقب أمن وسالمة الرياض ذكر

الراتب 4

479 سائق معدات ثقيلة الباحة ذكر

الراتب 4

511 سائق معدات ثقيلة نجران ذكر

الراتب 4

523 سائق معدات ثقيلة تبوك ذكر

الراتب 4

538 سائق معدات ثقيلة جازان ذكر

الراتب 4

581 سائق معدات ثقيلة أبها ذكر

الراتب 4

615 سائق معدات ثقيلة مكة المكرمة ذكر

الراتب 4

625 سائق معدات ثقيلة تبوك ذكر

الراتب 4

629 سائق معدات ثقيلة المدينة المنورة ذكر

الراتب 4

650 سائق معدات ثقيلة مكة المكرمة ذكر

الراتب 4

653 سائق معدات ثقيلة أبها ذكر

الراتب 4

654 سائق معدات ثقيلة أبها ذكر

الراتب 4

685 سائق معدات ثقيلة نجران ذكر

الراتب 4

686 سائق معدات ثقيلة جازان ذكر

الراتب 4

706 سائق معدات ثقيلة المدينة المنورة ذكر

الراتب 4

715 سائق معدات ثقيلة الجوف ذكر

الراتب 4

736 سائق معدات ثقيلة الرياض ذكر

الراتب 4

746 سائق معدات ثقيلة بريده ذكر

الراتب 4

764 سائق معدات ثقيلة جازان ذكر

الراتب 4

858 مراقب أمن وسالمة الدمام ذكر

الراتب 4

860 مراقب أمن وسالمة الرياض ذكر

الراتب 4

914 مساعد سائق معدات ثقيلة مكة المكرمة ذكر

الراتب 4

928 سائق معدات ثقيلة جازان ذكر

الراتب 4

ولتفصيل اكثر يمكنكم الاطلاع على كافه وظائف وزارة النقل للنساء والرجال جدارة

رابط التسجيل على وظائف وزارة النقل

ومن منطلق تدعيم قطاع العمل في وزارة النقل أعلنت وزارة النقل عن عدد من وظائف، حيث أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتاحة بالتخصصات الإدارية لحملة الدبلوم فأعلى من مواطني المملكة، وذلك بدايةً من يوم الأحد 1440/10/13هـ الموافق 16 يونيو الساعة 7:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 1440/10/17هـ الموافق 20 يونيو لعام 2019 الساعة 12:00 مساء، وذلك علي المراتب من المرتبة الرابعة إلي المرتبة الثامنة وتدعو الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

هذا ودعت وزارة المواصلات راغبي التسجيل على وظائف وزارة النقل عبر رابط جدارة وزارة الخدمة المدنية، ممن يحملون مؤهلات الدبلوم فأعلي للدخول إلى رابط تقديم وزارة النقل 1440، لتقديم الطلب ورفع السيرة الذاتية، مع العلم أن فتح باب القبول والتسجيل بوظائف وزارة النقل، والذي سيستمر لمدة 5 أيام وفيما يلي أليه التقديم على وظائف وزارة النقل.