وفاة المذيع السعودي محمد رشيد || موعد الجنازة وأماكن تلقي العزاء

أفادت عدد من وسائل الإعلام السعودية بوفاة الإعلامي السعودي الكبير، محمد الرشيد، وذلك أمس الإثنين 29 يوليو 2019، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم تشييع الجنازة، اليوم الثلاثاء من مسجد الراجحي في مدينة الرياض، بحسب ما أكدته أسرة الإعلامي الراحل، كما كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على خبر وفاة الإعلامي محمد رشيد، بأنه سيتم الاستفادة من خبرات الراحل في مجال الإعلام نظيرًا لما قدمه في المجال الإعلامي.

في المقابل نعى الإعلاميين السعوديين، اليوم الثلاثاء، بمزيد من الألم وفاة الإعلامي السعودي، محمد رشيد، حيث أشادوا في بيان لهم بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء أثناء عمله الإعلامي ومسيرته، إذ يعد أحد أبرز فرسان الإذاعة والتلفزيون، وأعد وقدم برامج مختلفة، وشارك في تغطية مناسبات رسمية، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: “ونّة قلب”، و”استديو رقم 1”.

انتقل الي رحمة الله المذيع/ محمد رشيد العثمان الحميدان. حيث وافته المنية مساء اليوم الأثنين وستقام عليه الصلاة عصر يوم غدالثلاثاء بمسجد الراجحي بمدينة الرياض

العزاء في منزلة بحي العزيزية بالرياض pic.twitter.com/V6O7lObUo4 — محمد الدخيّل (@muhammd_dukhail) July 29, 2019

يصلى يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بمدينة الرياض على الأخ المذيع محمد بن رشيد الحمدان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، سيكون العزاء للرجال والنساء في منزله في حي العزيزية. pic.twitter.com/vOcBEYFJsD — عثمان بن عبدالله بن مسفر آل عثمان (@oamnod3) July 29, 2019

انتقل الى رحمة الله المذيع محمد رشيد الحميدان .. والمعروف ( محمد الرشيد )

الذي وافته المنية مساء اليوم الأثنين وستقام عليه الصلاة عصر يوم غدالثلاثاء بمسجد الراجحي بالرياض..

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

اللهم اغفرله وارحمه واسكنه جنات النعيم .. pic.twitter.com/BGznOvcJg9 — ابو باسل (@mohemaad1) July 30, 2019

"إنا لله وإنا إليه راجعون" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمة الله الوالد المذيع:

محمد رشيد العثمان الحميدان رحمه الله رحمةً واسعة

نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة وجميع المسلمين واجعل ما أصابه رفعةً لدرجاته. — خالد العبدان (@kalabdan22) July 30, 2019

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الزميل المذيع/ محمد رشيد العثمان الحميدان. حيث وافته المنية مساء اليوم الأثنين

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين — سعد راشد العويدان (@7qilYSlmj7fzv5g) July 30, 2019

رحم الله شخصاً نقياً حليماً مخلصا بعمله بالامس كان بيننا واليوم بين يدي الله، فيارب اغفرله واعفو عنه وانزله منزلاً كريما، عظم الله أجر أهله ومحبيه وجبر كسرهم . رحمك الله ياسلامة الشولي #تيماء — محمد رشيد الغصاب (@mrg1802) July 30, 2019

من هو المذيع الراحل محمد رشيد؟

ومن المقرر أن يتم تلقي العزاء في منزلة بحي العزيزية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وننشر لكم في السطور التالية من “كلمة دوت أورج” أبرز المعلومات عن الإعلامي السعودي الراحل محمد رشيد.