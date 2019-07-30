وفاة المذيع السعودي محمد رشيد || موعد الجنازة وأماكن تلقي العزاء

أفادت عدد من وسائل الإعلام السعودية بوفاة الإعلامي السعودي الكبير، محمد الرشيد، وذلك أمس الإثنين 29 يوليو 2019، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم تشييع الجنازة، اليوم الثلاثاء من مسجد الراجحي في مدينة الرياض، بحسب ما أكدته أسرة الإعلامي الراحل، كما كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على خبر وفاة الإعلامي محمد رشيد، بأنه سيتم الاستفادة من خبرات الراحل في مجال الإعلام نظيرًا لما قدمه في المجال الإعلامي.
في المقابل نعى الإعلاميين السعوديين، اليوم الثلاثاء، بمزيد من الألم وفاة الإعلامي السعودي، محمد رشيد، حيث أشادوا في بيان لهم بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء أثناء عمله الإعلامي ومسيرته، إذ يعد أحد أبرز فرسان الإذاعة والتلفزيون، وأعد وقدم برامج مختلفة، وشارك في تغطية مناسبات رسمية، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: “ونّة قلب”، و”استديو رقم 1”.
من هو المذيع الراحل محمد رشيد؟
ومن المقرر أن يتم تلقي العزاء في منزلة بحي العزيزية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وننشر لكم في السطور التالية من “كلمة دوت أورج” أبرز المعلومات عن الإعلامي السعودي الراحل محمد رشيد.
- عمل «الرشيد» لسنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، كان خلالها –بحسب كلّ مَن زاملة- مثالًا، أدبًا وتعاملًا»، وكان «الرشيد»، من نجوم شاشة التلفزيون السعودي في فترة السبعينيات والثمانينيات عبر البرامج التي قدمها.
- اشتهر «الرشيد» بتقديم برامج جماهيرية، أهمها «استديو رقم واحد»، الخاص بتقديم المواهب، لكن البعض تطفّل على حياته قبل نحو عام من وفاته، زاعمين أنه يمارس مهنة «التحريج»، في حراج بن قاسم بالرياض.
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