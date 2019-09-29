تفاصيل | وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان.. هل وفاة أم قتل؟

توفي اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية حسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الملك فيص التخصصي بجدة.







تفاصيل وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان

ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن الحالة أو معلومات عن الوفاة.







من هو عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان

اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الشخصي للملك سلمان والقائد الخاص بالقوة الحارسة لملك السعودية، تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية، وعين بعد ذلك في الحرس الوطني السعودي برتبة لواء خاص، كما كان والده حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز.

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عبد العزيز الفغم

حاز حارس ملك السعودية على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وعلى ذلك تلقى ترقية استثنائية إذ نال رتبة لواء من عميد في عام 2017 في عهد الملك سلمان.







وفاة أم قتل؟

حتى الآن لم ترد تفاصيل عن طبيعة وفاة اللواء عبد العزيز الفغم حارس ملك السعودية هل هي وفاة أم قتل.. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.