وفاة الشيخ سليمان الجربوع عن عمر يناهز مائة عام

انتشر اليوم على موقع التواصل الاجتماعي اليوم خبر وفاة فضيلة الشيخ “سليمان الجربوع”، عن عمر يناهز مئة عام، وهو من عائلات العقيلات، الذين اشتهروا بالتجارة فى مختلف الدول العربة مثل العراق ونجد والشام،ومصر والجزيرة العربية، وسنتعرف من خلال هذا المقال عن شخصيته، وهو أخر امراء “العقيلات”، وتميز بتقديم الاعمال الخيرية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وتميز ايضا بالكرم والمروءة والشجاعة والعلم.

وفاة الشيخ سليمان الجربوع

عبر هشتاج وفاة الشيخ سليمان الجربوع عبر محبي الشيخ سليمان عن حزنهم وتقديم العزاء لاسرته ومحبيه مع الدعاء له بالرحمة المغفرة :