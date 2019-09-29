وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين...تعرف على سبب الوفاة

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، لقي اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مصرعه ، وذلك صباح اليوم الأحد، وذلك اثر أطلاق النار عليه، وتوفي أثناء نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، في الطريق أثناء محاولة إسعافه فارق الحياة ولفظ أنفاسة الأخيرة متأثرا بجراحه.







وبحسب ما اعلنه المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أن اللواء عبد العزيز الفغم استشهد بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة خمسة من رجال الأمن.

سبب وفاة اللواء عبد العزيز الفغم







وأعلنت بعض الوسائل الإعلامية أن حادث الوفاة جاء على يد صديق قديم حيث قام بإطلاق الرصاص عليه واختبئ داخل سكن، وعندما قامت الشرطة ورجال الأمن بتطويق المكان قام بإطلاق النيران على رجال الأمن مما أدى إلى إصابة خمس أشخاص آخرين ولقي الجاني مصرعه في تبادل أطلاق النيران مع الشرطة .

خبر وفاة اللواء عبد العزيز الفغم يتصدر تويتر

وسرعان ما انتشر خبر وفاة اللواء عبد العزيز الفغم على تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم ألا واصبح الخبر ترين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعى الكثير من السعوديين وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرميين الشرفيين للملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشر المستشار تركي أل الشيخ تدوينة صباح اليوم على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ينعي فيها وفاة اللواء عبد العزيز الفغم ، قائلا”الله يرحمك يابطل … عشرة سنين لم ارى منك إلا كل خير واخلاص … كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض … رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله … الحمدالله على قضاءه وقدره … غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!”







كذلك نعى مكتب مدير ولي العهد، بدر العساكر، وفاة الفغم، عبر صفحته الخاصة بموقع تويتر: “اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك.. وأسكنه جنتك وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي والخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز قد التحق التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ، ثم تخرج منها عام 1412 هـ ، ثم عين بعد ذلك باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.