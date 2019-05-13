وفاة “دانة القحطاني” نجمة سناب شات الشهيرة إثر أزمة قلبية حادة

ينعي الآن عشرات الآلاف من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وفاة الطفلة مشهورة السناب شات “دانة القحطاني” نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة، حتى انه صعد هاتشاق #وفاة_دانة_القحطاني إلى ترند الأكثر مشاهدة على تويتر، حيث نعى والد دانة القحطاني وفاة ابنته، بعد أن خيم الحزن على متابعين دانة ويتضح هذا بشكل كبير من خلال ردود أفعال المتابعين لدانة القحطاني، حتى أصبح خبر وفاة “دانة القحطاني” حديث تويتر، حيث غردت اخت دانة بمقولة:

“بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها “.

وفاة دانة القحطاني

حيث اعلن والد الطفلة “دانة القحطاني” عن اصابة ابنته بنوبة قلبية حادة أدت إلى وفاتها.

وكان مشهد وفاة دانة القحطاني مؤلم بشكل كبير، حتى ان سيل من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يقومون بالدعاء للطفلة دانة بعد وفاتها، ويصف المشهد مدى الحزن الشديد بعد تلقي خبر موت دانة القحطاني المؤلم، واليكم جانب من التغريدات.

#وفاه_دانه_القحطاني

للحظة ذي أستوعبت تفاهة الدنيا وكيف ممكن بدقيقة وحدة تنقلب الحياة، لا تستهينون بزعل أحد أو أصلاً حاولوا ما تزعلونه الموت ما يعرف صغير ولا كبير ، يارب لا تفجعني بفاجعه قد تصيبني او تصيب اهلي ومن احب، اللهم احفظهم لي، والله يرحمها ويصبر اهلها يارب💔💔. — كارلوا. (@lw_191) May 13, 2019

واليكم جانب من فيديوهات “دانة القحطاني” بعد أن سيطر الحزن على متابعها بعد سماع خبر وفاتها.

#وفاه_دانه_القحطاني

الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها شفيعه لوالديها 💔 pic.twitter.com/AdJqyjKEgv — ابو وليد (@svFpVVpRtWfEzgN) May 13, 2019

وترجع شهرة دانة القحطاني بعد مشاركتها مع اختيها غناتي ودنى بعد أن قررن نشر يومياتهن الأسرية باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الأحداث اليومية مع المتابعين، على السناب شات.