آخر فيديو وصور قبل وفاة الطفلة دانة القحطاني نجمة سناب شات السعودية

وفاة دانة القحطاني طفلة سناب شات، خيم الحزن والأسى على المملكة العربية السعودية اليوم لوفاة دانة القحطاني التي كانت لها عدد من المتابعين والمعجبين وسط حالة من الصدمة بعد معرفة خبر وفاتها صباح اليوم الإثنين الثامن من شهر رمضان المبارك إثر أزمة قلبية وسكنت بجوار ربها، نسأل الله أن يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويعطي الأسرة والأهل والأصحاب الصبر والسلوان.

وفاة دانة القحطاني طفلة سناب شات الشهيرة

ودع جمهور ومحبين الطفلة دانة القحطاني اليوم بقلوب منكسرة على فراقها الغالي، ومازالت صور وأخبارها تتداول بينهم معبرين عن اشتياقهم لها، الطفلة دانة القحطاني نجمة سناب شات الشهيرة التي جمعت معجبين ومحبين لها بسبب خفة ظلها وبراءتها الجميلة وعفويتها جعلت الناس تحبها سواء في السعودية أو خارجها فهي اشتهرت بطفلة سناب شات.

آخر فيديو قبل وفاة الطفلة دانة القحطاني

تداول رواد مواقع التواصل ومغردون على تويتر آخر فيديو قبل وفاة دانة القحطاني الله يرحمها ويصبر أهلها، حيث كتب والدها في تغريدة على تويتر قائلاً:-

“بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار”.

#وفاة_دانه_القحطاني

اخر فيديو قبل وفاتها الله يرحمها ويصبر اهلها 💔 pic.twitter.com/DEerUcH4rx — ذبتك قديمة 🍷🌙 (@iiwozx) May 13, 2019

صور قبل وفاة الطفلة دانة القحطاني

ننشر صور دانة القحطاني طفلة سناب شات الشهيرة قبل وفاتها بسبب نوبة قلبية اليوم..الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ووسط حزن كبير يودع الملايين دانة قائلين: وداعاً دانة القحطاني.

أخر سناب شات قبل وفاة الطفلة دانة القحطاني

جدير بالذكر أن الطفلة دانة القحطاني أخت توائم تدعى “غناتي القحطاني” وهي الأخرى من نجمات صور برنامج سناب شات واشتهرت بـ “سناب غناتي” وأيضاً سناب غناتي وداني ودانة، مثل شقيقتها دانة رحمها الله.