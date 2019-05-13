وفاة دانة القحطاني نجمة سناب شات إثر أزمة قلبية مفاجئة

استيقظت المملكة العربية السعودية على خبر محزن اليوم وهو وفاة الطفلة الجميلة دانة القحطاني التي اشتهرت مؤخرا بأعمالها الكبيرة عبر سناب شات والتي كان يتابعها الكثير في الوطن العربي لما تمتلكه من موهبة كبيرة، وأحبها الناسُ كثيرا فهي طفلة تخطف القلوب وتتمتع بخفة الظل، وتركت أثرا كبيرا في الناس رغم صغر سنها وانتقلت الطفلة دانا القحطاني إلى رحمة الله تعالى إثر أزمة قلبية حادة تعرضت لها بشكل مفاجئ.

دانة القحطاني

نعى والد الطفلة دانة القحطاني على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا “بسم الله الرحمن الرحيم ،بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 / 9 / 1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار”.

ردود أفعال التواصل الاجتماعي

بعد نشر نعي الطفلة دانة القحطاني انهالت تعليقات التعزية على حساب الطفلة دانة التي يعشقها الجمهور والتي توفت في لحظات والموت الفجأة هو من أعظم الشدائد وكانت التعليقات بأن يبدلها الله دارا خير من دارها وأهلا خير من أهلها ويرزقها الفردوس الأعلى من الجنة ونعى الكثير من الفنانين والمشاهير الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسأل الله أن يصبر أهلها على فراقها.

أسباب وفاة دانة القحطاني

تعرضت دانة القحطاني إلى اضطرابات كهربائية بالقلب وعدم انتظام في ضربات القلب وأشار استشاري أمراض القلب أن هذه الاضرابات يمكن أن تأتي لكل الفئات العمرية وفي أي وقت وأكد على ضرورة زيارة استشاريين القلب للتأكد دائما من سلامة القلب وخصوصا في العائلات التي تعرض أحد أفرادها للموت المفاجئ بسبب اضطرابات القلب لأن ذلك في الغالب يكون وراثيا.