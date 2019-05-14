وفاة دانة القحطاني، مغردون يتداولوا المقطع الأخير لها على سناب قبل وفاتها

استيقظ السعوديون صباح اليوم على خبر وفاة دانة القحطاني، هي طفلة سعودية معروفة في تطبيق سناب شات، وتقدم الكثير من وصفات الطبخ، وتنشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن اليوم أعلنت الكثير من مواقع الأخبار السعودية خبر وفاة دانة القحطاني، هو الخبر الذي أصاب الكثير من متابعي دانة بالصدمة الشديدة، وقد أكد الخبر المقربين من دانة القحطاني، وقالوا أنها توفيت اليوم بعد أن تعرضت لأزمة قلبية.

مقطع الفيديو الأخبر في سناب شات للطفلة دانة القحطاني

بعد تأكيد خبر وفاة دانة القحطاني ظهرت حالة من الحزن الشديد لدى الكثير من مغردي تويتر عبروا فيها عن بالغ حزنهم الشديد بعد إعلان وفاة دانة القحطاني، داعين الله أن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر على فقدانها، وقد تداول المغردون في هاشتاج باسم وفاة دانة القحطاني مقطع الفيديو الأخير لدنة، قالوا عنه أن المقطع الأخير الذي تم تصويره لها قبل وفاتها.

#وفاه_دانه_القحطاني

شي يخليك تعرف ان الدنيا تافهه وممكن في اي لحظه تكون مكانها.. عسى الله يسكنها الجنه ويصبر اهلها، انفجعت ججدًا 💔. pic.twitter.com/O37MKDxbKw — ريم العسبلي (@reemalasbli0) May 13, 2019

يظهر في مقطع سناب الأخير لدانة القحطاني مع والدها يحاول إقناعها إلا ترافقه في رحلة تسوق، ولكنها ترفض، وقد قال مغردون عن وفاة دانة القحطاني أن الدنيا تافهه من الممكن في أي لحظة أن نكون في مكان الطفلة دانة، أما عن سبب وفاة دانة القحطاني فقد أشارت بعض الصحف أن أطباء قالوا أنه من المحتمل أن تكون دانة تعرضت لاضطرابات في كهرباء القلب.