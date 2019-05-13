صدمة وفاة دانه القحطاني danah والدها يكشف السبب وهاشتاج #وفاة_دانه_القحطاني يحتل تويتر

انتشر خبر صادم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية وهو وفاة دانه القحطاني أخت غناتي ودنى الثلاثي الأشهر على تطبيق سناب شات في المملكة العربية السعودية، حيث تداول بعض النشطاء على تويتر صباح اليوم الثامن من شهر رمضان المعظم بعض التغريدات تُفيد عن وفاة دانه القحطاني، والجميع يبحث الآن عن حقيقة وتفاصيل وفاة دانه القحطاني وأخر سناب دانه قبل وفاتها.

فيما أوضح والدها مشعل أسباب وفاة دانه القحطاني أخت دنى وغناتي وذلك عندما نشر عبر حسابة الشخصي على انستقرام مؤكداً حقيقة خبر وفاة دانه إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها على الفور، وقد نعى مشعل القحطاني ابنته الصغيرة خلال ما قام بنشره عبر حسابة الشخصي.

أخر سناب دانه القحطاني

وتزامناً مع خبر وفاة دانه القحطاني هناك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يرغبون في الإطلاع على أخر سناب دانه القحطاني أخت دنى وغناتي، ونستعرض معكم أخر مقطع سناب شات لـ الدانه أخت غناتي قبل وفاتها بتاريخ اليوم 12-5-2019 أدناه.

فيما يرغب الجميع الآن في المملكة العربية السعودية والدول العربية معرفة تفاصيل وأسباب وفاة دانه القحطاني، حيث استيقظ الجميع في المملكة على هذا الخبر الصادم الذي كان بمثابة فاجعة كبيرة علي أقاربها وأصدقائها، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.

سبب وفاة دانه القحطاني أخت غناتي ودنى

أما عن “سبب وفاة دانه القحطاني” فكما ذكرنا قد نشر مشعل القحطاني والدها عبر حسابة الشخصي على موقع الصور الشهير انستقرام ناعياً ابنته قائلاً: ”بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار“.

الدانه أخت غناتي هي الكلمة الأكثر بحثاً على محرك البحث الشهير والتي يبحث عنها الكثير في الوقت الحالي رغبة في معرفة حقيقة وتفاصيل وفاة دانه القحطاني، فيما يحتل هاشتاج #وفاه_دانه_القحطاني موقع التدوينات الصغيرة تويتر، وقد نشرت بعض المواقع الرسمية في المملكة العربية السعودية مؤكده صحة هذا الخبر وذلك بعد التأكد عبر ما نشره والدها.